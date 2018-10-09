O bitkinin üretimi artacak

Karabük’ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen, boya, yemek, kozmetik, ilâç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanıldığı için “mu’cize bitki” olarak adlandırılan safranın üretiminin arttırılması için hayata geçirilen projenin tanıtımı yapıldı.

Kilosu 30 bin liradan satılıyor İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKKA) 2018 Sosyal Kalkınma Malî Destek Programı’na kabul edilen, safran üretimini arttırması, iş gücünü azaltması planlanan “Dünya Miras Kenti’nin Kırmızı Altını Safran” projesiyle okullarda öğrencilere safran bitkisi anlatılarak korunması ve gelecek nesillere aktarılması da sağlanacak. AA

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