Obez Olmak Kansere dâvetiye çıkarıyor

Obezite ve kanser ilişkisi üzerine yapılan araştırma sonuçlarını değerlendiren Bezmialem Vakıf Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Coşkun, “Obezleştikçe kanserde artış kaçınılmaz” dedi.

“Obezite” ve “Kanser” ilişkisi üzerine yapılmış kapsamlı bir araştırmanın sonuçları açıklandı. Bu alanda çok kapsamlı 2 çalışma var. Bunlardan biri ABD, Utah Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden uzmanların yaptığı 24 yıl süren araştırma yaklaşık 9 bin hasta ile gerçekleştirildi. Araştırma sonuçlarına göre; “obezite ameliyatı” geçirenlerde kanserden ölüm oranı yüzde 46 daha düşüyor. Kanser gelişiminde de yüzde 26 oranında azalma görülüyor.

Ameliyat ne kadar işe yarıyor?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Halil Coşkun, şunları söyledi: “Obezite ameliyatları sonrası kanser riski artıyor mu, azalıyor mu konusunda oldukça yoğun spekülasyonlar var. Fakat güncel çalışmalar obezite ameliyatı sonrası kanser oranında belirgin azalma olduğunu gösteriyor. Diğer önemli bir çalışma da İsveç Obez Denekler Çalışması (Swidish Obese Subject Study). Bu araştırma çalışmasının sonuçlarına bakıldığında 2 binden fazla hastanın 15 yıllık takiplerine bakıldığında özellikle kadınlarda, obezite ameliyatı olan kadınlarda kanser oranının azaldığı görülüyor. Erkekler üzerindeki çalışmaya bakıldığında, bir farklılık görülmemiş, ama artış da söz konusu değil. Tüm kanser tiplerinin gelişimi ve kansere bağlı ölüm oranlarında genel anlamda bir azalma var. Bu azalmanın nedeni; obezite cerrahisi sonrası kişilerin kilo vermesine bağlı yani metabolik olarak normalize olmaları… Obezleştikçe kanserde artış kaçınılmaz.”

HABER: KÜBRA ÜNÜVAR