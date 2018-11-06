Obezite cerrahisi son çare mi?

Avrasya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdülkerim Özakay, obezite hakkında bilgi verirken, obezite cerrahisinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

Avrasya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdülkerim Özakay, çok ciddi sağlık problemlerine hatta ölümlere yol aç obezitenin tedavisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Geç kalınmadan obezite tedavisine başlanması gerektiğini vurgulayan Özakay, obeziteyi “Kişinin vücudundaki yağ oranının normalin üstünde olması, kişinin tedavi edilmesi gerekecek kadar şişman olması durumuna obezite denir. Dünya üzerinde kronik bir hastalık haline gelen obezitenin tedavisinde cerrahi yöntemler yaygın olarak uygulanmaktadır” şeklinde tanımladı. Obezite cerrahisinin kalıcı olabilmesi için hastanın geçirdiği ameliyatın bilincinde olması gerektiğini söyleyen Özakay, “Obezite cerrahisi ise obez hastaların kilo vermelerini kolaylaştırmak amacıyla gıda alımı ve besin emilimini azaltmasını sağlayacak sindirim sistemine yapılan müdahalelerdir. Obezite cerrahisinin sonuçlarının kalıcı bir sonuç göstermesi için kişinin psikolojik olarak hazır olması, geçirdiği ameliyatın öneminin farkında olması, operasyon sonrasında beslenme şekline ve egzersiz programlarına devam etmesi gerekir. Her ne kadar obezite cerrahisi uygulanan hastalar hızla kilo verse de bu başarının sürdürülebilir olması için kişinin belli hayat standartlarını kalıcı hale getirmesi önemlidir” dedi.

Obezite cerrahisi kimlere uygulanır?

Kilo problemi yaşayan herkes, obezite cerrahisi için uygun değildir diyen Op. Dr. Abdülkerim Özakay, “Önemli bir operasyon olan obezite cerrahisi belli kriterleri taşıyan kişilere uygulanabilir. Bunlar; 18- 65 yaş arasındaki kişiler, vücut kitle endeksi 40’ın üzerinde olan kişiler, obeziteden doğan kalp, diyabet, yüksek kolesterol ve uyku apnesi gibi hastalıkları olan kişiler, hormonları ile ilgili problemi olmayan kişiler, uyuşturucu ve alkol problemi olmayan kişiler, uzun süredir diyet yapmasına rağmen obeziteden kurtulamayanlar” şeklinde konuştu.

Duygular obeziteyi etkileyebilir

Özakay, obeziteyi var eden nedenler tam olarak bilinmese de duyguların insanların yeme alışkanlıkları üzerindeki etkileri vardır diyerek şöyle devam etti : “Örneğin birçok kişi, üzgünken, sinirliyken veya yoğun stres altındayken rahatlama yolunu yemek yemede buluyor. Duygusal beslenme olarak nitelendirilen bu durum karşısında kişi kendini buzdolabının başında bulabiliyor. Her ne kadar anlık bir durum gibi dursa da zamanla bu kaçamaklar bir yeme alışkanlığına en sonda da obeziteye dönüşebilir.”

Obezite tedavisi nasıl olmalı?

Cerrahi müdahaleye karar vermeden önce hastanın beslenme ve diyet uzmanlarıyla birlikte kilo vermeyi denemiş olması gerektiğinin altını çizen Özakay, “Hasta, diyetisyen kontrolünde yapılan diyetler, öneriler ve tedavilere rağmen kilo veremiyor veya verdiği kiloları yeniden alıyorsa obezite cerrahisi kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı. Özakay, “Obezite tedavisi ne kişinin ne de bir doktorun tek başına karar verebileceği bir süreçtir. Bu dönemde doktor, diyetisyen, fizyoterapist ve psikolog birlikte görev alır. Bunun sebebi obezitenin ortaya çıkmasında birçok farklı faktörün etkili olmasıdır” dedi.

Haber: Nurseza Okur

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