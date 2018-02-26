Obezite ömrü kısaltıyor

Obezite & Metebolik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Cem Aykent, obezitenin insan hayatını 12- 14 yıl kısalttığını söyledi.

Antalya Aile Hekimleri Derneği (ANTAHED) ile Özel OFM Antalya Hastanesi iş birliğiyle kalp ve obezite sağlıkları hakkında bir otelde ‘Birinci Basamakta Kardiyak Aciller ve EKG Değerlendirme’ ve ‘Obezite ve Diyabet Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar’ başlığı altında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantının ilk bölümünde, Türk toplumunun kalp ve damar hastalıklarında çok da iyi durumda olmadığını dile getiren OFM Hastanesi Kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Emre Altekin, konuşmasını şöyle tamamladı: “Çünkü yaşama şartlarımız ve sosyal alışkanlıklarımız çok kötü. Türk toplumu olarak yeme içmeyi seven, ama hareket etmeyi sevmeyen bir toplumuz. Hareketsiz kalmak vücudun bütün koruyucu mekanizmalarının tembelleşmesi demek. Hareketi arttırdığımız takdirde ve yeme alışkanlığımızı düzeltip, sigarayı azalttığımız zaman kalp sağlığımızı daha iyi koruyabiliriz.” DHA

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