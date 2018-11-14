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14 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Obezitenin artmasıyla diyabet olma yaşı gün geçtikçe düşüyor

14 Kasım 2018, Çarşamba 21:51
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Endokrinoloji ve Diyabet Kliniği Başkanı Prof. Dr. Behzat Özkan, "Halk Sağlığı Başkanlığının verilerine bakarsak, Türkiye'de yaklaşık 10 milyon diyabet hastası var ancak bunların 3 milyonu diyabetli olduğunu bilmiyor." dedi.

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi bahçesinde düzenlenen "14 Kasım Dünya Diyabet Günü" etkinliğinde konuşan Özkan, diyabetli hasta sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Diyabetin dikkate alınması gereken bir hastalık olduğunu belirten Özkan, "Dünya Sağlık Örgütü'nün 2015 verilerine göre, kayıtlı diyabetli sayısı yaklaşık 400 milyon kişi, 2040 yılında bu rakamın yaklaşık 600 milyona ulaşması bekleniyor. Eğer basit bir şekilde yaşam tarzı değişikliği yapabilirse 160 milyon kişinin diyabetli olmasını engelleyebiliriz." diye konuştu.  

Özkan, yanlış beslenmeye bağlı olarak artan obezite nedeniyle diyabet hastalığının görülme yaşının her geçen yıl düştüğünü ifade etti.

"Türkiye'de yaklaşık 10 milyon diyabet hastası var"

Türkiye'de de diyabetli hasta sayısının sürekli arttığını vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"Halk Sağlığı Başkanlığının verilerine bakarsak, Türkiye'de  yaklaşık 10 milyon diyabet hastası var ancak bunların 3 milyonu diyabetli olduğunu bilmiyor. Herkes şekerini ölçtürmeli. Yine ülkemizde yaklaşık 20 bine yakın çocuğumuz diyabet hastası. İnsüline bağlı yaşamak zorundalar. Kendimizin ve çocuğumuzun sağlığı açısından mutlaka diyabet hastalığına karşı önlemlerimizi almalıyız." 

"Hamburger yerine ev yemekleri yemeliyiz"

Özkan, "tip 1" diyabet hastalığının tedavisinin insülin olduğunu, "tip 2" diyabetin, özellikle beslenme ve yaşama alışkanlığı değişikliği nedeniyle son yıllarda çocuklarda da görülmeye başlandığını aktardı. 

"Tip 2" diyabet hastalığının tedavi sürecinin daha kolay olduğunun altını çizen Özkan, "Hazır gıdalardan özellikle çocuklarımızı uzak tutmak zorundayız. Ev yemekleri varken dışarıda hamburger ya da şekerli içecek tüketmemeliyiz. Beslenmemize dikkat ederken spor aktivitelerine de mutlaka katılmalıyız." şeklinde konuştu.  

Özkan, başkanı olduğu klinikte yılda yaklaşık 300'e yakın diyabetli çocuğu tedavi ettiklerini sözlerine ekledi. 

Diyabet tedavisi gören çocukların şiir okuduğu programın ardından hastaneden Cumhuriyet Meydanı'na kadar farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

AA

Etiketler: diyabet
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