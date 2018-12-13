Obeziteye karşı refleks terapi

Hormonlar aslında duygularımızı yönettiği kadar yeme alışkanlıklarımız üzerinde de sandığımızdan çok daha etkili.

Dünya nüfusunun yüzde 30’u obez: Neden obez oluyoruz?

Meselâ vücutta serotonin eksikliği (mutluluk hormonu) sizin daha fazla karbonhidrat almanıza sebep olmaktadır. Sağlıkyaşamhaber’de yer alan habere göre yetersiz serotonini en hızlı bir şekilde çikolata, fast food alımı ile takviye etmeye çalışan bir vücutta yağ birikimi olması kaçınılmaz. İştahınızı bir türlü kontrol altına alamıyor, gerektiğinden fazla yediğinizi düşünüyor sonra pişmanlık duyuyorsanız, duygusal modunuz devamlı değişkenlik gösteriyor ve kaliteli uyku sorunu yaşıyorsanız hormonal bir dengesizlik söz konusudur. Bu dengesizlik kilo alınmasına veya kilonun verilememesine neden olur. Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, bu dengesizliği ortadan kaldırmanın en iyi yolunun refleks tera- piden geçtiğini söylüyor.

Yrd. Doç. Dr. Şenbursa, uzman kişiler tarafından uygulanması gereken bu sıra dışı ve etkili yöntem hakkında şu bilgileri verdi:

“Refleks terapi; yüzdeki, ellerdeki ve ayaklardaki beyinle ilişkili sinir noktaları uyarılarak merkezi sinir sisteminin ve hormonal sistemin düzenlenmesine yardımcı olur. Refleks terapi ile yüzden hormon dengeleme ve bağırsak çalışması ile iştah merkezi uyarılarak gerektiği kadar yemek yeme sağlanır. Tedaviye başlanan ilk günden itibaren porsiyonlarınızın küçül- düğünü yemek isteseniz bile yiyemediğinizi fark edersiniz.”