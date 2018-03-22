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22 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Öğrenci işi Ispanak Böreği

22 Mart 2018, Perşembe 00:03
Mutfaktan...

Malzemeler:

l5 tane hazır yufka lİç malzemesi için gerekenler:

lYarım kilo ıspanak, l1 tane kuru soğan,

ldomates ve biber salçası, ltuz, pul biber, karabiber.

Yufkaya sürmek için:

l1 yumurta, l1 çay bardağı sıvı yağ,

l1 çay bardağı süt.

***

YAPILIŞI:

Ispanakları yıkayın sirkeli suyun içinde 15 dakika bekletin. Toprağı dibe çöker ve mikrobu ölür. Ispanağı tekrar 2-3 kere yıkayın temizlendiğinden emin olunca doğrayıp bir kenara bırakın. Orta boy şeklinde soğanı doğrayın. Ocağın üstünde bir tavanın içine biraz yağ bırakın. İçine doğradığınız kuru soğanı ekleyin pembeleşinceye kadar bekleyin ondan sonra domates ve biber salçasını ekleyin üzerine de baharatlar. Ocağın altı az bir şekilde açık kalsın sonra doğradığınız ıspanakları ekleyip iyice karıştırın iç harç ile ıspanak harmanlansın birlikte, ama çok az pişirdikten hemen sonra altını kapatın ve soğumaya bırakın. Fırın tepsisini yağlayın ve 2 yufkayı serin tepsinin yan tarafındaki fazlalıkları koparıp tepsinin içerisine serin. Sonra ise iç harcımızı dağıtalım tepsi içerisine. Çok fazla koymayın börek iki kat olacağından kaba görünmesin. Üstüne tekrardan 2 tane yufkayı yukarıda belirttiğim gibi tepsiye serin. Hazırladığımız yufka sosunu üzerine sürün ve harcı tekrardan tepsiye dağıtın. Son kalan yufkayı da üzerine ekleyin. Sosun hepsini son yufkanın üzerine dağıtın. Böreği kestikten sonra alt üst ayarda önceden ısıtılmış fırına nar gibi kızarana kadar pişirelim.  

Not: Yukarı da 5 yufka diye belirttim, ama tercihe göre 6 da olabilir börek çok kaba olmasın diye 5 tane ile tercih ettim sizin tercihinize bağlı.   Afiyet olsun

N. Kübra Görentaş

Etiketler: ıspanak, börek
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