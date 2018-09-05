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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Okul çantası seçimi önemli

05 Eylül 2018, Çarşamba 00:38
Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu, “Pek çok ülkede yapılan araştırmalarda; okul çantası ağırlığının çocuğun ağırlığının yüzde 10’unu geçmemesi gerektiği belirtiliyor” diyerek çanta kullanımına dair önemli bilgiler paylaştı.

Yanlış çanta kullanımı omurgayı bozuyor

Gün içerisindeki faaliyetler, masa veya bilgisayar başındaki oturuş şekilleri ve okula giderken taşınan çantalarda yanlış seçimler, özellikle gelişim çağındaki çocuklarda bel ve omurilik hastalıklarına yakalanma riskini arttırıyor. Çalışmalar okul çağındaki çocuklarda sırt çantası ile kötü postür (duruş) gelişmesi riskini bazı ülkelerde % 70’lere vardığını gösteriyor. Yanlış çanta kullanımında çocukların omurga ve ayak şekillenmesinin ve yürümenin bozabileceğini ve bel-boyun ağrılarına neden olabileceğini belirten Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu: “Bunlardan kaçınmak için yanlış sırt çantasının kullanımının mutlaka düzeltilmesi gerekir“ dedi.

Ağır çanta kullanılmamalı

Okul çantası seçimi ve kullanımına dair velilere önemli uyarılarda bulunan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu: “Omurga dengesinin olgunlaştığı birinci ve en önemli dönem 7-8 yaş grubudur. Bu dönemde çocuğun okula başlaması ile oturma süresi uzar. İkinci dönem ergenliktir ki bu 13-15 yaş döneminde çocuğun oturma süresi daha da uzar. Ev ve okuldaki dersler, televizyon seyretme, bir müzik aleti çalma ve bilgisayar başında geçen süreler hep oturularak yapılan aktiviteledir. Ayrıca, bu dönemlerde sırt çantası, okul çağı çocuklarında en sık karşılaşılan yüklenme sebebidir. Omurganın tekrarlayan statik yüklenmesi sadece erişkinlerde değil aynı zamanda çocuklarda da bel-boyun ağrısı ve omurganın kötü gelişimi için risk faktörüdür. Ağır sırt çantası taşındığında vücudu dengede tutmak için vücut öne eğilir, bu da bel, sırt ve boyun ağrıları ile omurga deformitelerine sebep olabilir. En önemlisi öğrencilerin bu konuda bilgilendirilmesi gerektiğini, bazı defter ve kitapların okulda bırakılması, okul çantalarının sırt bağlarının simetrik olması, sırt çantaları yerden doğru bir hareketle kaldırılması gerektiğini ve bu noktaların okulda eğitimciler, aile ve öğürencinin kendisi tarafından takip edilmesi gerektiğini” belirtti. 

İstanbul - Musa Aydın

Etiketler: okul çantası
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