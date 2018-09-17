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18 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

Okul kantinleri susuz kalmasın

17 Eylül 2018, Pazartesi 23:57
İstanbul Kantinciler Esnaf Odası, okul kantinlerinde sattıkları ürünlere firmaların yüzde 30 zam yaptığını belirterek, konuyu Mili Eğitim Bakanlığı’na taşıdı.

Sputnik’te yer alan habere göre Vahap Osmanoğlu imzasıyla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a gönderilen yazıda, okul kantin kiralarındaki artışın Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranında yapıldığı hatırlatıldı. Firmaların ürünlere yüksek oranlarda zam yaptığını belirten Osmanoğlu, geçen yıl 6 lira olan 330 mililitrelik pet şişe su kolisi fiyatlarının bu yıl 12 lira ile 15 lira arasında satıldığını belirtti.

Önlem alınmalı

Firmalarla bu yüzden anlaşamadıklarını kaydeden Osmanoğlu, şöyle devam etti: “Firmalara bu fiyattan biz bu suları satamayız, çocuklar bunu içemezler. Bir fiyat çalışması yapın getirin dedik. En düşüğü bir koli su için 10 lira 50 kuruş teklif verdi. B kalite dediklerimiz 13 lira 50 kuruşa düşürdüler. Halen düşürmeye çalışıyoruz ama henüz sonuç alamadık. Çünkü ‘Ham maddeye zam gelecek’ diyorlar. O yüzden üretim yapmak istemiyorlar. ‘Ham maddeye zam yapılacak’ diye piyasaya su sürmüyorlar.  Okul kantinlerinde 1 ay yetecek su var. Önlem alınmazsa piyasada öğrenciye satacak su bulamayacağız.”

Etiketler: kantin, okul
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