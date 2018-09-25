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25 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

Okul korkusunu yenmek ekip işidir

25 Eylül 2018, Salı 00:09
Okula gitmek istemeyen çocuklara ailelerin yaklaşımının önemli olduğunu söyleyen Psikolog Şebnem Turhan, “Okul korkusunu yenmek bir ekip işidir. Başta aile ve öğretmen desteği son derece önemlidir” dedi.

OKULA yeni başlayan ve gitmek istemeyen çocuklara ailelerin yaklaşım şekli oldukça büyük bir önem taşıyor. Sorun oluşmasını engelleme veya sorunu ortadan kaldırma konusunda ailelere önerilerde bulunan Psikolog Şebnem Turhan “Okul korkusunu yenmek bir ekip işidir. Başta aile ve öğretmen desteği son derece önemlidir“ dedi.

Okul korkusunun oluşma nedenlerine değinerek sözlerine başlayan Medicana Kadıköy Hastanesi  Psikoloğu Şebnem Turhan, “Genellikle kaygılı, endişeli, huzursuz anne babanın varlığı, evlilik uyuşmazlığının olduğu aile ilişkileri, çocuktan kapasitesinin üstünde akademik performans göstermesinin istenmesi, aşırı koruyucu tutuma sahip anne ve soğuk bir duruşa sahip baba, sevdiği bağlı olduğu bir yakınını kaybetme, okula başladığı zamana eş zamanlı başka stresli bir olayın daha varlığı çocuklarda bu korkuyu oluşturuyor” dedi.

“Okul korkusu, çocuklarda karın ağrısı yapabilir”

Çocukların, duygularını daha çok bedensel olarak ifade ettiklerine değinen Psikolog Turhan, “Okul korkusu çocuklarda karın veya baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, iştahsızlık, uyuyamama veya uyanamama olarak görülebilir. Ve eve geldiklerinde şikayetleri genellikle ortadan kalkar” şeklinde konuştu. Okul korkusu okulun özelliklerinden kaynaklanıyorsa okulu değiştirmenin de bir çözüm olabileceğini dile getiren Psikolog Turhan, “Okul korkusunu yenmek bir ekip işidir. Başta aile ve öğretmen desteği son derece önemlidir” dedi.

“Çocuğu ayrılığa hazırlamak önemli”

Çocuklardaki okul korkusunu önlemenin yollarına da değinen Psikolog Turhan, konuşmasına şöyle devam etti, “Okula başlamadan önce çocuğu böyle ayrılığa hazırlamak önemlidir. Okula başladığı ilk günün anne ve babadan da ayrıldığı ilk gün olmaması gerekiyor. Öncesinde anne ve babayla yaşına uygun şekilde güvendiği bir yere bırakılıp geri alındığı ayrılıklar yaşaması bu konuda yardımcı olacaktır. Akranlarıyla vakit geçirmesi desteklenmeli. Gideceği okulu öncesinde ziyaret etmek ve öğretmeniyle tanışmak da bu korkuyu önlemek için başlıca yöntemlerdendir. Ayrıca ebeveynlerin sakin, tutarlı, sabırlı, güven verici ve destekleyici bir tavır sergilemesi gerekir”

Uzmandan yardım alınabilir

Çocuğun ilk olarak kendisini okulda güvende hissetmediği için gitmek istemediğini ifade eden Psikolog Turhan, “Başarılı ve yeterli hissetmesi, huzurlu olduğunu düşünmemesi, okulda olmak stres sebebi olduğunda orada yaşadığı olumsuz duygulara katlanmak istememesi bu olumsuz duruma destek olacaktır. Çocuğu okuldan kaçmaya iten sebebin tespit edilmesi ve sebebin ortadan kaldırılması için öğretmen aile ve çocuk işbirliği yapmak gerekir. Durum daha ciddi ise bir uzmandan yardım alınması da doğru bir seçenek olacaktır” diye konuştu

DHA

Etiketler: okul, çocuk eğitimi
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