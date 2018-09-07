Okulda sağlık için temizlik şart

Çocukların okulda sağlıklı bir ortamda eğitim alması için temizlik en önemli unsurlardan biri. Uzmanlar okula gidecek çocukların kişisel bakımlarının nasıl olması gerektiği hakkında bilgi verdi.

Okullar başlamadan önce, Ethica İncirli Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nevin Cambaz Kurt ‘’Çocuklarda Hijyen’’ konusunda ailelere önemli bilgiler verdi. Kurt, “Çocuklar, okula başladıklarında daha önce karşılaşmadığı pek çok mikropla aynı anda karşılaştıkları için okulun ilk dönemlerinde çok sık hasta olmaktadırlar. Bu hastalık sürecini en aza indirmek için bazı tedbirler alarak çocuklara kişisel hijyeni öğretmek gerekir. Hastalıkları önlemek için alınacak tedbirlerin en başında el yıkama gelir. Çocuklara el yıkama alışkanlığını kazandırmamız, bu alışkanlığı kazandırmak için ise kendimiz de ellerimizi yıkayarak çocuklarımıza örnek olmamız gerekiyor” diyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nevin Cambaz Kurt’un özellikle okula başlayacak çocuklar için hijyen hakkında verdiği tavsiyeler şöyle;

Eller nasıl yıkanmalıdır?

Akan su altında eller ıslatılmalı, sabunlanmalı, ellerin bütün yüzeyleri ovalanmalı (en az 15 - 20 sn), sıklıkla unutulan alanlara dikkat etmeli; el sırtı, el ayası, parmak araları da ovalanmalı, akan su altında durulanmalı, kâğıt havlu-peçete ile kurulanmalı (kurulama mikroorganizma sayısını azaltır), kuruladığımız kağıt havlu ile musluk kapatılmalı, temizliğin tam olarak sağlanabilmesi için elleri yıkarken parmak uçları, tırnaklar, tırnak araları, başparmak ve parmak araları da mutlaka yıkanmalı.

Tırnaklar haftada bir kesilmeli

Yemeklerden önce ve sonra, diş, ağız, yüz ve göz temizliği yapmadan önce, tuvaletten sonra, kirli, tozlu bir işi tamamladıktan sonra, dışarıdan eve gelince, sabah uyanınca, akşam yatmadan önce, ellerin kirli olduğu her durumda. Ayrıca çocukların tırnaklarının da haftada bir düzenli olarak kesilmesi, tırnak aralarında mikropların yerleşimini önlemek açısından önemli.

Evde tuvalet temizliğini öğrenmeliler

Okul öncesi çocuklarda şahsî hijyen öğretiminde, el yıkamanın yanı sıra okullarda ortak kullanılan tuvaletlerin kullanımından sonra tuvalet temizliğinin yapılmasını öğreterek hastalanmalarını en aza indirmek, ishal gibi bulaşıcı hastalıkların önlenmesi açısından önemlidir. Okula başlayacak çocuklar evde tuvalet temizliğini öğrenmiş olmalıdır. Çocuklar tuvalet temizliği yaparken su, tuvalet kağıdı kullanmalıdır. Anal bölge temizliği için yapılan silme ya da yıkama işleminin önden arkaya doğru yapılması öğretilmelidir. Ortak kullanılan tuvaletlerden alafranga olanlar kullanılacaksa, kullanmadan önce sifonun çekilmesi gerektiği öğretilmelidir. Tuvalet temizliğine yeterli özen gösterilmezse okulda çocuklar arasında paraziter ve mikrobik bağırsak hastalıklarının önlenmesi zordur.

Ana okullarında oyuncak paylaşımına dikkat

Okullarda çocukların dikkat etmesi gereken diğer bir husus ise beslenmedir. Çocuklar kantinlerde abur cubur olarak tarif ettiğimiz kola, bisküvi, çikolata gibi yiyecekleri tüketmemeleri konusunda uyarılmalıdır. Ana okulu çocuklarının oyuncak paylaşımına dikkat edilmelidir. Çocuklar oyun alanlarında ortak kullanılan oyuncakları ağızlarına götürerek ya da ellerini ağızlarına ve gözlerine götürerek birbirlerine mikropları kolayca bulaştırabilmektedir. Çocukları bu konuda eğitmek, oyuncaklarını ve ellerini ağızlarına, gözlerine götürmemelerini öğütlemek gerekir. Okul yönetiminden de oyuncak temizliği konusunda talepte bulunulmalıdır.

Haber: Musa Aydın - İstanbul