Öldürücü zehir: Sigara

Sigaranın öldürücü zehir olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Melahat Bekir Külah, “Her bir sigara, vücut için zehirli, tahriş, edici, kanser yapıcı ya da kanserin ortaya çıkmasını kolaylaştırıcı 4000’den fazla kimyasal madde ihtiva eder. Bunlardan en az 81 tanesinin doğrudan kansere sebep olduğu ispatlanmıştır” dedi.

9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’nde sigarayı bırakıp hayata sarılmayı tavsiye eden İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Melahat Bekir Külah, “Her bir sigara, vücut için zehirli, tahriş¸ edici, kanser yapıcı ya da kanserin ortaya çıkmasını kolaylaştırıcı 4000’den fazla kimyasal madde ihtiva eder. Bunlardan en az 81 tanesinin doğrudan kansere sebep olduğu ispatlanmıştır” şeklinde konuştu. Külâh, sigaranın öldürücü olduğunu ve bağımlılıkların aşılabileceğini öyledi.

Sigarayı bıraktıktan sonra:

20. dakikada nabız, kan basıncı ve vücut ısısı normale döner. 24. saatte kanda karbonmonoksit gazı hızla azalır.

2 hafta – 3 ay sonra

* Efor kapasiteniz artar.

* Öksürük varsa azalır, 3 ay içinde kaybolur.

* Balgam varsa

2 haftada yarı yarıya azalır.

* Soluk alıp vermeniz kolaylaşır.

* Koku ve tat alma duyularınız iyileşir.

Sigaraya bağımlılık nasıl oluşur?

Nikotin çok güçlü¨ bir psikolojik uyarıcı ajandır. Sigarayı ilk kez deneyen her üç¸ kişiden biri tek bir sigara ile bağımlı hale gelmektedir. Bir sigara içildiğinde ortalama 10 saniye gibi kısa bir sürede yanaktan emilen nikotin, beyne ulaşır ve serotonin gibi hormonların salgılanmasını sağlayan merkezin uyarılmasıyla birlikte meydana gelen hormonal salınımlar, zevk alma, gevşeme, sakinleşme, konsantrasyon artışı gibi değişikliklerin ortaya çıkmasına sebep olur. Ödül gibi gelen bu değişikliklerin devam etmesi için vücudunuz daha çok nikotin istemeye başlar ve bu durumda içilen sigara miktarında artışa sebep olur. Sebebi nikotinin meydana getirdiği etkilere karşı vücutta tolerans gelişmesidir. Bunun anlamı şudur: Vücuttaki nikotin miktarı arttıkça etkisi azalır, ödül gibi gelen değişikliklerin devamını sağlamak için nikotin miktarının daha da artması gerekmektedir. Artık vücudumuz bu maddeyi gerek olmadığı halde almak istemektedir. Bu davranışı yapmadığımız zaman hissettiğimiz sinirlilik, gerginlik, konsantrasyon bozukluğu, iştah artışı, depresyon vb. duygular irademizle kontrol edebileceğimiz bir durum olmaktan uzaklaşmış ve tıbbî bir bozukluk halini almıştır. Eğer kişi sigarayı bırakmak istiyor ve kendi kendine zorlanıyorsa bir uzmana başvurarak faaliyeti ispatlanmış tıbbî tedavi yöntemlerinden yararlanabilir.

Kansere bağlı ölümlerin yüzde 90’ı sigara

İnsanları sigaraya bağımlı hale getiren madde nikotindir. Nikotinin, vücudumuz üzerinde kalp atışlarını hızlandırıcı, tansiyonu yükseltici ve kanın pıhtılaşma riskini arttırıcı olumsuz etkileri vardır. Erkeklerde bütün kansere bağlı ölümlerin yüzde 35’inin, kadınlarda ise yüzde 15’inin sebebi sigaradır. Akciğer kanserine bağlı ölümlerin yüzde 90’ının sebebini yine sigara oluşturmaktadır.

HABER: SEYHAN ŞENTÜRK

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