"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

Ölüm sebepleri ağrı kesici mi?

26 Haziran 2018, Salı 00:23
İngiltere’de şüpheli ölümlerin yaşandığı bir hastanede yapılan araştırmada, hastaların yarıdan fazlasının ağrı kesiciden öldüğü belirlendi.

İngiltere’nin Porthsmouth kentindeki Gosport hastanesinde 1989-2000 yılları arasında meydana gelen 833 şüpheli ölümü araştırmak için kurulan bağımsız komisyon, 456 hastanın verilen aşırı miktarda ağrı kesiciden öldüğünü açıkladı.

BBC’de yer alan habere göre, komisyon bunlara ek olarak hastane kayıtları eksik olan 200 kişinin daha aynı kaderi paylaşmış olabileceğini duyurdu. Komisyonun bu 12 yıllık süre içinde hastalara verilecek ağrı kesicilerden Jane Barton adlı bir doktorun sorumlu olduğu belirtilerek hastanede ‘hastaların yaşam hakkının hiçe sayıldığı’ belirtildi.

Reçetesiz ilaç veriliyor

Raporda, hastanede tıbbi açıdan doğru olmamasına rağmen, hastalara tehlikeli seviyelerde ilaç verilmesine dair adı konulmamış ‘kurumsallaşmış bir ilaç rejimi’ olduğu vurgulandı. Komisyon Başkanı, eski Liverpool başrahibi James Jones, “Komisyonumuzun incelediği belgeler, doktorların bu ilaçları kendileri reçete etmese bile, koğuşlarda hastalara nasıl ilaç verildiğini bildiklerini ama kimsenin müdahale etmediğini gösteriyor” dedi. Jones sorumluların cezalandırılması için İçişleri Bakanlığı’nı göreve çağırdı. 2010’da, raporda adı geçen Dr. Jane Norton aynı skandalla ilgili daha küçük çaplı başka bir soruşturmada kusurlu bulunmuş ancak hiçbir cezaya çarptırılmamıştı.

20 yıllık mücadele

Sağlık Bakanı Jeremy Hunt’ın parlamentoda komisyonun raporuyla ilgili olarak milletvekillerini bilgilendirmesi ve skandalda payı olanlar hakkında dava açılıp açılmayacağıyla ilgili soruları yanıtlaması bekleniyor. Bu hastanede ölenlerin bazı yakınları, rapordaki bulgular ışığında 20 yıldır verdikleri hukuk mücadelesinin sonunda sorumluların ceza alması umudunun belirdiğini söylediler. 2014’te kurulan komisyonun 17 milyon dolara mal olduğu belirtiliyor.

Etiketler: abd, ilaç, ağrı kesici
Okunma Sayısı: 94
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrat adaylar milletvekili oldu

    KHK’lı akademisyenler Meclise girdi

    ABD'den 24 Haziran seçimlerine ilişkin ilk açıklama

    İki yıldır oğluna hasret

    Demokrasi sınavı devam ediyor

    Tasfiye varsa adalet yoktur

    Yeni sistem ile değişen 10 şey

    AB: Türk halkı demokratik süreçlere ve hukuk üstünlüğüne bağlılığını teyit etti

    Bu minik 'bilgisayar' pirinç tanesinden bile küçük...

    İsrail'in keyfiliği sürüyor: Ebru Özkan'ın gözaltı süresi bir hafta daha uzatıldı

    CHP MYK'sı yarın 11.00'da toplanacak

    AGİT: Adaylara eşit koşullar sunulmadı

    CHP içinden Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı

    Meral Akşener yarın açıklama yapacak

    Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Erdoğan'a OHAL'i kaldırma çağrısı yaptı

    Seçimin faturası 12 milyar dolar

    NATO sekreteri Türkiye'deki seçimlerle ilgili konuştu

    AB Komisyonu: Güvenmek istiyoruz

    Bitlis'ten acı haber geldi!

    Göktaşı furyası... 'Küçümsenmeyecek maddi gelir elde ettiler'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İki yıldır oğluna hasret
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuk ve demokrasi mücadelesine devam
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kader ve sebepler
    Cevher İLHAN

    Seçim sonuçlarının doğru okunması
    Genel

    Demokrasi sınavı devam ediyor
    Ahmet BATTAL

    Tahterevallinin merkezinde duranlar
    Genel

    Tasfiye varsa adalet yoktur
    Genel

    ABD'den 24 Haziran seçimlerine ilişkin ilk açıklama
    Orhan GÜLER

    Seküler kimlikli tek adamlıktan muhafazakâr kimlikli tek adama
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.