Oxford’da “merhamet duygusu”nu araştıracak

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencisi Büşra Elif Yelbuz, Oxford Üniversitesinde “merhamet duygusu” üzerinde yüksek lisans çalışması yapacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Bölümü son sınıf öğrencisi Yelbuz, Oxford Üniversitesinde psikolojik araştırma yüksek lisansını kazanan 13 kişi arasında yer aldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Yelbuz, üniversitenin Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seda Dural danışmanlığında hazırladığı çalışmayla yüksek lisans için Oxford Üniversitesine başvurduğunu belirtti. Mülakatın ardından başvurusunun kabul edildiğini vurgulayan Yelbuz, şunları kaydetti: “İnsanları ve davranışları gözlemlemeyi çok seviyorum. İnsan beyni hakkında daha çok bilgi sahibi olmak istediğim için psikoloji bölümünü tercih ettim. Oxford Üniversitesinde ‘merhamet duygusu’ üzerine çalışacağım. Mutsuz ve negatif insanlara göre pozitif ve genel olarak kendisiyle barışık olan insanların neyi farklı yaptığını, nasıl pozitif kaldıklarını ve beyinlerinde ne gibi değişiklikler olduğunu incelemeyi istiyorum.”