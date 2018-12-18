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18 ARALIK 2018 SALI - YIL: 49

Oyun bağımlılığı kamburlaştırıyor

18 Aralık 2018, Salı 01:53
Uzmanlar oyun bağımlılığının gelişme çağındaki çocukları ve gençleri sadece zihinsel olarak değil, ortopedik açıdan da olumsuz etkileyerek omurgaları bozduğunu söyledi.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Abdullah Şarlak, oyun bağımlılığının ve uzun süreli elektronik cihazlar kullanmanın omurga sağlığını olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Boyun ve sırt kasları etkileniyor

“Oyun bağımlılığı, gelişme çağındaki çocukları ortopedik açıdan olumsuz etkiler” uyarısında bulunan Uzm. Dr. Abdullah Şarlak,şunları söyledi: “Uzun süreli aynı pozisyonda kalmaya bağlı olarak boyun ve sırt kaslarında kasılma ve elde uyuşmalar oluşur. Bu durum, boyun ve bel ağrılarına yol açar. Sinir baskısı sonucunda kol ve ellerde uyuşmalar oluşur. Hareketsizlik sonucu kilo alma ve eklemlerde bozukluklar meydana gelir. Kas gücünün azalması ve vücudun estetik olarak bozulması ile sonuçlanır. Kambur (yalancı) görünüm oluşur.”

Ara verilip egzersiz yapılmalı

Özellikle tablet ve bilgisayar kullanımında mutlaka ara verilmesi gerektiğini kaydeden Uzm. Dr. Abdullah Şarlak, “Bu aralarda gücünü korumaya yönelik egzersizler yapılmalı. Ayağa kalkıp yürümek, boyun ve bel egzersizleri yapmak gerekir. Ayrıca kullanılan masa ve sandalye ergonomik olmalıdır” dedi.

Omurgada düzleşmeye yol açıyor

Sürekli tablet, cep telefonu ve bilgisayar kullanımının omurga yapısını olumsuz etkilediğini ifade eden Uzm. Dr. Abdullah Şarlak, “Omurgada ağrılar ve düzleşme oluşur.Kas gücü azalmasına bağlı, boyun ve sırt ağrıları meydana gelir. Var olan deformitelerin zamanla artmasına neden olur” uyarısında bulundu.

 

Kronik ağrıların sebebi oyun bağımlılığı olabilir

Uzm. Dr. Abdullah Şarlak, kas gücü azalmasına bağlı olarak yanlış pozisyondauzun süre kalmanın özellikle kronik ağrılara neden olabileceğini de kaydederek “Ağrı tedavi gerektirir. Boyunda düzleşme, sırtta yalancı kambur görünümü ortaya çıkar” dedi.

NİHAT ORHAN - İSTANBUL

Etiketler: oyun, internet, çocuk eğitimi
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