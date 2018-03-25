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26 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Oyuncak silâha hayır

25 Mart 2018, Pazar 23:50
Günümüz oyuncak teknolojisi her geçen gün gelişiyor.

Çocuk gelişim uzmanları ise oyuncak silâhların masum oyuncaklar olmadığını belirterek, ebeveynleri uyarıyor. MAG Şirketler Grubu Kurucusu Can Çavuşoğlu, ailelerin uzmanların çağrısına kulak vermesi gerektiğini hatırlatarak “Çocuklarımız bu tür oyuncaklardan ister istemez olumsuz etkiliyor. Sevgi, saygı, şefkati çocuklarımıza aşılamamız gerekirken oyuncak silahlar ne yazık ki bu durumların tersinde bir algı oluşturuyor. Çocuklarımızın bilinçaltına, bu tehlikeli oyuncaklar ile şiddeti ister istemez yerleştirmiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Oyuncak firmaları üzerine düşen görevi yerine getirmeli

Çocukların kendilerine rol model olarak anne ve babalarını seçtiklerini söyleyen Çavuşoğlu, “Oyuncak mağazalarının da bu noktada üzerlerine düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor. Firma yetkilileri de ticarî kaygı gütmeden çocukların yeteneklerini keşfedebilecekleri, zihinsel gelişimlerine yön verecek oyuncaklar ile çocuklara ulaşmalıdır” ifadelerini kullandı.

Ebeveynler tarafından da çocukların sağlıklı yönlendirilmesinin önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu sözlerine şunları ekledi: “Silâh oyuncakların neden alınamayacağının çocuklara kararlı ve doğru ifadeler ile anlatılması gerekiyor. Çocuklarımızın ve hatta toplumumuzun geleceği için bu yaşlarda eğitim büyük önem taşıyor. Anne ve baba olarak çocuklarımızı kırmayalım derken, onları istemeden şiddete itiyoruz. Unutmayalım ki gelecek nesil bizlerin elinde şekillenecek. Ülkemizin geleceği ise yeni nesillerin vizyonu ile yükselecek.”  

İstanbul - Said Temur

Etiketler: oyuncak
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