Ozon terapi ne işe yarar?

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) uygulamalarının arasında yer alan ve herkesin yararlanabileceği ozon terapi bir çok hastalığa iyi geliyor.

Ozonterapist Dr. Yusuf İzzettin Güven, ozon terapinin cilt hastalığından kansere kadar her konuda mevcut tedavi tekniklerinin tamamlayıcısı olduğunu vurgulayarak, “En önemli özelliği koruyucu tedavi tekniği olmasıdır. Günümüzdeki birçok hastalığın temeli bağışıklık sistemine dayanır ve bu tedavi bağışıklık sistemini de güçlendirir. Böylece hasta olmayı da engeller” dedi.

Aktİfleştİrİyor

Ozon terapisinin vücutta olmayan herhangi bir mekanizmayı üretip, onunla vücuda etki sağlayan bir metod olmadığını söyleyen Medipol Üniversitesi Ozonterapi Öğretim Görevlisi Dr. Yusuf İzzettin Güven, “Vücudunuzdaki var olan mekanizmaları aktifleştiren, onların regüle edilip düzenli çalışmasını sağlayan bir metoddur. Hiçbir yan etkisi yoktur, bu yüzden yeni doğandan başlayarak her yaş grubunda olan bireylere uygulanabilir” dedi.