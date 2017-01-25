Palm yağı zararlı mı?

Son günlerde çok fazla gündeme gelen ‘Palm Yağı’ gerçekten de sağlığa zararlı mı? Bu yağı kullanan ünlü çikolata üreticisi kullandığını kabul ederek “50 yıldır kullanıyoruz” açıklamalarını yaptıktan sonra şüpheler daha da arttı.

Bu yağ zararlı mı, değil mi? Birçok tüketilen hazır gıdanın içerisinde var ve bunları çok fazla kişi tüketiyor, bunun etkileri ne olacak? Bir tür Palmiye ağacı olan ‘Elaeis guineensis’in meyvelerinden üretilen palmiye yağı, dayanıklı ve ucuz olması dolayısıyla günümüzün en çok kullanılan bitkisel yağlarının başında geliyor. Palmiye ağaçları, kökenleri Batı Afrika’ya dayansa da, yağış miktarı ve sıcaklığın yüksek olduğu Asya, Kuzey ve Güney Amerika’nın farklı bölgelerinde de yetişebiliyor.

Paketlenmiş ürünlerin çoğunda var

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Doğayı Koruma Vakfı’na (WWF) göre bu yağ, gıdalar, temizleyiciler ve endüstriyel ürünlerin çoğunda kullanılıyor. Dünyada yağ üretimi için en verimli bitki olduğu belirten bu palmiye türünün yüzde 90’ı Endonezya ve Malezya’daki ekili alanlarda üretiliyor. Uluslar arası çevre kuruluşu Greenpeace, süpermarket raflarında gördüğümüz ambalajlı ürünlerin yarısının palmiye yağı ihtiva ettiğini söylüyor. Birçok işlenmiş gıdada palmiye yağı bulunuyor. Yemeklik yağlar, margarinler, dondurma, hazır yemek ve şekerlemeler gibi işlenmiş gıdaların çoğunda palmiye yağı kullanılıyor. Çikolata, pizza hamuru, bisküvi ve kurabiyeler, paketlenmiş ekmek bu ürünlerden bazıları. Ayrıca sıvı deterjan, sabun ve şampuanların çoğu, ruj, ağda ve cilâlar, endüstriyel yağlayıcılar ve biyolojik yakıtların içeriğinde bu yağ bulunuyor.

Sağlığa zararlı mı?

Palmiye yağının kansere sebep olduğu iddiası, sağlık endişelerinin başında geliyor. Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu (EFSA) palmiye yağının 200 dereceden yüksek ısılarda rafine edilmesi halinde, diğer bitkisel yağlardan daha çok kanserojen madde ortaya çıkarttığını açıkladı. Palmiye yağı, tabiî kırmızı rengini değiştirmek ve kokudan arındırmak için yüksek ısılarda rafine ediliyor. EFSA’nın yanında Dünya Sağlık Örgütü, BM Gıda ve Tarım Örgütü gibi kuruluşlar palmiye yağındaki GE olarak bilinen kanserojen maddenin arz ettiği tehlikeye dikkat çekmekle birlikte, palmiye yağının tüketilmemesi tavsiyesinde bulunmadı. Öte yandan bazı araştırmacılar, yüksek doymuş yağ oranı dolayısıyla kolestorol seviyesini arttırarak, kalp krizi ve felç riskini arttırdığını belirtiyor. Isıtılmış palmiye yağının kan basıncını yükselttiği ve yüksek tansiyona sebep olduğu da ifade ediliyor.

Tabiata etkileri neler?

Çevreciler, palmiye yağı üretiminin iklim değişikliği, hava kirliliği ve toprak erozyonuna etkilerine dikkat çekiyor. Greenpeace, geçtiğimiz 25 yılda, en büyük üretici ülke Endonezya’da palmiye yağı üretiminin altı katına çıktığını söylüyor. Çevreciler, üretimin arttırılması için şirketlerin yağmur ormanlarının büyük bölümünü talan ederek yerlerine palmiye ağacı diktikleri eleştirisini getiriyor.

Ormanlar yok ediliyor

Buna göre, ağaç hamuru ve palmiye yağı üretilmesi amacıyla milyonlarca hektar tabiî alan yok ediliyor. 2015’te sadece Endonezya’da El Nino hava olayının şiddetlendirdiği yangınlarda iki milyon hektar orman kül oldu. WWF, saat başına 300 futbol sahası büyüklüğündeki yağmur ormanlarının palm yağı üretimi için yok edildiğini belirtiyor. Buralarda ki turba kömürünün önemli oranda karbonu sakladığı, turbalık alanlarının yakılarak ve susuz bırakılarak tüketilmesinin büyük miktarda sera gazı salınımına neden olacağı kaydediliyor. Yağmur ormanlarının yok olması, orangutanlar başta olmak üzere kaplan ve filler gibi birçok vahşi hayvanın tabiî hayat alanlarından olmasına sebep oluyor. Tabiî hayat alanlarının palmiye yağı fidanlığına dönüştürülmesi, orangutan gibi büyük maymunların kaçırılmalarını da kolaylaştırıyor.

HABER: MERVE İRİYARI