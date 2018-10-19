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19 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

Plastik çevreyi tehdit ediyor

19 Ekim 2018, Cuma 00:59
Bütün dünyayı tehdit eden plastik kirliliğini ortadan kaldırmak için plastik pipet ve bardak gibi tek kullanımlık ürünlerden kaçınarak şahsî plastik tüketimini azaltmak mümkün.

Endüstrinin katılımı olmadan plastik kirliliğine köklü çözüm mümkün değil. Ancak plastik pipet ve bardak gibi tek kullanımlık ürünlerden kaçınarak şahsî plastik tüketimini azaltmak mümkün. Bütün dünyayı tehdit eden plastik kirliliğini ortadan kaldırarak temiz bir çevre oluşturmak için, kendi yaşantımızdan başlayarak harekete geçmeliyiz. DW’de yer alan habere göre çevreyi plastik atıklardan kurtarmak için şunları yapmalıyız.

Yemek sipariş etmek

Dışarıdan yemek sipariş etmek ABD’de 1970’li yıllarda moda oldu ve oradan bütün dünyaya yayıldı. Ancak bu plastik atıklarda büyük artışa sebep oldu. Yemek pişirmeye vaktiniz yok mu? Restoranda yemek yiyin ya da evde pişirin.

Polyester, naylon ve poliakril

Özellikle spor kıyafetler büyük oranda polyester, naylon ve sentetik liften oluşuyor. Bu giysileri yıkadığımızdaysa mikroplastik parçacıklar atık su sistemine, buradan da su döngüsüne karışıyor. Sentetik maddelerin oranı gündelik kıyafetlerde de giderek artıyor. Giysi almadan önce etiketini kontrol edin ve tabiî kumaşları tercih edin.

Mikroplastik filtresi

Spor giyimden vazgeçemiyor musunuz? Berlinli bir firma yıkama sırasında giysilerden dökülen sentetik lifleri toplayan bir çamaşır torbası üretti.

Ekolojik diş fırçası

Diş hekimleri diş fırçanızı üç ayda bir değiştirmenizi tavsiye ediyor. Üç ayda bir plastik atık üretmek istemiyorsanız, ahşap veya bambudan diş fırçası alternatifleri mevcut. Üstelik fırça kısmı da tabiî malzemeden üretiliyor.

Kulak çubuğu

Oldukça küçük, ancak ne kadar çok kullanıldığını düşününce, çevreye verdiği tahribatı anlamak daha kolay. Kulak çubuklarının da plastik yerine kâğıttan üretilmiş alternatifleri mevcut. Çevreyi korumak isteyenler artık plastik jilet yerine de klâsik tıraş bıçaklarına dönüş yapıyor. Hem hesaplı, hem çevre için daha az zararlı.

Şahsî bakım ürünlerine dikkat

Sadece giysiler değil, şampuan, duş jeli, diş macunu gibi birçok şahsî bakım ürününde de mikroplastik bulunabiliyor. Bunların da alternatifi mevcut. 

Bu ürünleri satın alırken içindekiler bölümünde polietilen (PE), polipropilen (PP), poliamit (PA) ve polietilen tereftalat (PET) yazıp yazmadığını kontrol edin.

Etiketler: plastik
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