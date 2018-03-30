Plastik ördekler öldürmesin

Plastik ördekler ve benzeri oyuncaklarda, ciddî hastalıklara yol açan mantar ve bakteriler var.

İsviçre Federal Su Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü ile ETH Zürih ve Illinois üniversitelerinden bilim insanlarının yürüttüğü araştırmada, oyuncakların içinde santimetre kare başına 5 ila 75 milyon arasında bakteri hücresi bulundu. Araştırmaya göre, oyuncaklar sıkıldığında dışarı çıkan kirli suda “potansiyel hastalık taşıyan bakteriler” var.

Sıcak ve nemli ortamlarda ürüyor

Lejyoner hastalığına yol açan Lejyoner bakterisi ve özellikle bağışık sistemleri güçsüz olan kişilerde ölümcül olabilen ilâca dirençli pseudomonas aeruginosa bakterisi de oyuncaklarda bulunan bakteriler arasında. Araştırmaya göre, sıcak ve nemli banyo ortamı mikropların üremesi için ideal bir ortam oluşturuyor. Oyuncakların plastik yüzeylerinde üreyen bakteriler göz, kulak ya da mide enfeksiyonlarına da yol açabiliyor. Araştırmacılar, karbon muhtevaları taşıyan plastiğin mikropları beslemeye yardımcı olduğunu da kaydediyor.

Kötü kalpli ördek

Radyo spikerlerinden, 4 çocuk annesi Rachel Burden, “Minik ördeğimiz bu sabah gayet temiz görünüyor. Doğrusu eşime onu kesmesini söylediğime pişman olmaya başlıyorum” dedi. Rachel Burden daha sonra içi kirli görünen plastik traktörün fotoğrafını paylaştı. Sosyal medyada ‘pis ördek’, ‘kötü kalpli ördek’ etiketleriyle paylaşılan fotoğraflarda, oyuncakların içinin koyu renk bir maddeyle kaplı olduğu görüldü. BBC’de yer alan habere göre , başka bir gazeteci Bryony MacKenzie ise mikroplu ördeğin fotoğrafını patlaştığı Tweet’inde “Dışarıdan çok masum görünüyordu” ifadesini kullandı.