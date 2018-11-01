Rize'de robotik yürüme cihazı hizmete girdi

Rize'de kas hastası Tarık Ümit Yanık'ın, kenti ziyareti sırasında talebini ilettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen robotik yürüme cihazı hizmete girdi.

21 yaşındaki Yanık'ın, Rize Devlet Hastanesinde cihaz ile rehabilitasyon seansında gazetecilere açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, yürüme robotunun başarısını belirleyen en önemli kriterin, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı tarafından uygun endikasyonlu hasta seçimi olduğunu söyledi. Eklemlerinde geri dönüşü olmayan hareket kısıtlılığı veya ileri düzey kasılması olan hastaların yürüme robotuna alınmasının uygun olmadığını ifade eden Tepe, "Bunun dışında hastalarda kalp yetmezliği, diyabet, tıkayıcı damar hastalığı ve bası yarası gibi hastalıkların varlığı ve derecesi de robotik rehabilitasyon öncesi değerlendirilmektedir." dedi. AA

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