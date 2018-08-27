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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Sağlık Bakanı Koca'dan 'sağlıkta şiddet' açıklaması

27 Ağustos 2018, Pazartesi 13:13
Sağlık Bakanı Koca, "Önümüzde dönemde gündeme getireceğimiz çalışma özetle hem sağlık çalışanlarının hem de hastaların güvenliğini sağlamaya odaklı olacak." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni dönemde sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik yeni bir çalışmanın söz konusu olacağını belirterek, "Gündeme getireceğimiz çalışma hem sağlık çalışanlarının hem de hastaların güvenliğini sağlamaya odaklı olacak." dedi.

Koca, Bakan olarak sağlık alanında hayata geçirmeyi öngördüğü ilk projeler hakkında bilgi verdi.

Koca, üniversitelerin Türkiye'nin çok önemli bir birikimi olduğuna işaret ederek, "Üniversiteleri, eğitim-araştırma ve şehir hastaneleri dahil olmak üzere bütün birikimi, özel sektörün dinamizmini de katarak bütün dünyaya pazarlamak istiyoruz. Önemli gördüğümüz şehir hastanelerinin, daha farklı bir misyonla uluslararası rekabet edebilir bir kimliğe dönüşmesini sağlamış olacağız." ifadesini kullandı.

Bir diğer önemli konunun da yerlileşme olduğuna dikkati çeken Koca, "Tıbbi ilaç ve tıbbi sarf, tıbbi cihaz ve aşı olmak üzere 100 günlük eylem planımızda da belirttiğimiz şekliyle, hızla yerlileşme ve millileşme projelerimiz olacak. Sadece ülkemiz için değil bölgeye de hizmet edebilecek, bölgede ciddi anlamda etkisini gösterebileceğimiz bir yerlileşme politikamız olacak. Bunu fazlasıyla önemsiyoruz." dedi.

Hekim ve hasta güvenliği

Bakan Koca, sağlıkta şiddetin önlemesine yönelik adımlara ilişkin de değerlendirmede bulunarak, sağlıkta şiddeti asla duymak istemediklerini ve kutsal bir hizmet veren sağlık çalışanlarına yapılan bu yaklaşımın kabul edilebilir bir tarafı olmadığını bildirdi.

Koca, 81 milyon vatandaşa hakkaniyetle, nitelikli sağlık hizmet verilmeye çalışıldığını vurgulayarak, bu hizmetin de ancak sağlık çalışanlarıyla birlikte verilebildiğini söyledi.

Koca, şunları kaydetti:

"Bu süreçte, hekim ve hasta güvenliği kavramı fazlasıyla önem taşıyacak. Yani sağlık çalışanlarımızın güvenli bir ortamda bu hizmeti verebilmesini, bununla birlikte 81 milyon vatandaşımızın da güvenilir hizmet almasını sağlamayı hedefliyoruz.

Bu çerçevede, önümüzde dönemde gündeme getireceğimiz bir çalışma olacak. Bu çalışma özetle hem sağlık çalışanlarının hem de hastaların güvenliğini sağlamaya odaklı olacak. Detaylarını önümüzdeki dönemde daha net açıklayacağız."

AA

Etiketler: hastane, doktor, güvenlik, sağlık
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