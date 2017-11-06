Sağlık Bakanlığı 'Vitastiq' isimli tıbbi cihazı yasakladı

06 Kasım 2017, Pazartesi 09:53
'Yeni nesil vitamin teknolojisi' olarak pazarlanan ‘Vitastiq' isimli tıbbi cihazı Sağlık Bakanlığı yasakladı.
İddiaya göre cihaz kişisel olarak vitamin ve mineral ölçümü yapıyor ve ardından firma, kendi ürettiği ‘Newita' isimli gıda takviyelerini kullanıcılara satıyor.
Habertürk'ten Arif Taşkın'ın haberine göre bakanlığa bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yayınladığı genelgeyi 81 il valiliğine ve il sağlık müdürlüklerine geçti. Söz konusu cihazın eczanelerde satılması ya da bulundurulması durumunda yasal işlem başlatılacağının altını çizen bakanlığın açıklamasına göre Beşeri Tıbbi Ürün Klinik Değerlendirme Komisyonu'nca da yapılan değerlendirmede, cihaz ve besin takviyesinin taşıdığı potansiyel riskler nedeniyle eczanelerde bulundurulması ve satılması risklidir raporu verildi.
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