Sağlık-Sen çocuk istismarına karşı teklif hazırladı

Sağlık-Sen SASAM Enstitüsü, çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılacak çalışmalarla ilgili bir öneri hazırladı.

Sağlık-Sen Kadınlar Komisyonu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle düzenlenen faaliyette de, siyah eldivenle çocuk istismarının önüne geçilmesi ve kadına şiddete son verilmesi istendi. Sağlık-Sen’in çocuk istismarının önlenmesine yönelik hazırladığı önerilerde, çocuk istismarının önlenmesinde toplumsal duyarlılığın arttırılması ve çocuklara yönelik mahremiyet eğitimlerinin verilmesi öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Çocuk istismarının, sadece cinsel istismar boyutuyla sınırlı tutulmaması, her alandaki istismarın önlenmesi gerektiğinin ifade edildiği tekliflerde, bu alanda aileden başlayarak çocuğun temas ettiği her alandaki şahıslara yönelik bir eğitim sürecinin başlatılması gerektiği kaydedildi. Çocukların istismarın farkındalığının artırılması için, çocuklarda mahremiyet duygusuna yönelik eğitim ve bilgilendirmelerin 4 yaşından itibaren verilmesi gerektiğinin vurgulandığı çalışmada, çocukların mahrem yerlerinin başkalarınca görülmemesi ve temas edilmemesi gerektiğinin anlatılması gerektiği dile getirildi. Ankara - Ahmet Terzi

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