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6 ARALIK 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Sağlık yasası ne getiriyor?

06 Aralık 2018, Perşembe 00:07
Sağlıkla İlgili Bazı KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, yürürlüğe girdi. KHK’lı sağlık çalışanlarından, şahsÎ kullanım için yurt dışından ilÂç teminine kadar birçok alanda düzenleme yapıldı.

Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmî Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan kanunla, KHK’lı sağlık çalışanlarından, şiddetin önlenmesine, tütün ürünlerinden, şahsî kullanım için yurt dışından ilâç teminine kadar birçok alanda düzenlemeye gidildi.

450 gün bekleyecekler

“Kanunla terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan ve güvenlik soruşturması sonucunda kamu görevine alınmayan devlet hizmeti yükümlüsü doktorlar”, çıkarma veya göreve alınmama kararının verildiği tarihten itibaren 450 gün sonunda mesleklerini icra edebilecek. Devlet yükümlülüğünü yerine getirirken kamu görevinden çıkarılanların hizmet süreleri bu süreden düşürülecek.

Cumhuriyet başsavcılığına sevk edilecek

Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle kasten işlenen suçlardan şüpheli olanlar, kolluk görevlilerince yakalanacak ve gerekli işlemleri yapılarak Cumhuriyet başsavcılığına sevk edilecek. Cumhuriyet savcısı adlî işlemleri yerine getirecek. Bu suçların soruşturmasında, kolluk tarafından müşteki, mağdur veya tanık olan sağlık personelinin ifadeleri iş yerlerinde alınacak. Bu hükümler, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle kasten işlenen suçlar hakkında da uygulanacak. Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na göre birlikte kullanım protokolü yapılmış sağlık tesislerinde çalışacak üniversite personeli ile maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde bu kanun kapsamında sözleşme yapılacak.

Tütün ürünleri görüntülerine yer verilmeyecek

Televizyonda yayınlanan program, film ve dizilerde, müzik kliplerinde, reklâm ve tanıtım filmlerinde, sinema ve tiyatrolarda gösterilen eserlerde tütün ürünleri kullanılamayacak, görüntülerine yer verilemeyecek. Ayrıca internet, topluma açık olan sosyal medya veya benzeri ortamlarda ticarî gaye ile veya reklam amacıyla tütün ürünleri kullanılamayacak, görüntülerine yer verilemeyecek. Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde ve üniversite yerleşkelerinde tütün ürünlerinin satışı yapılamayacak .

Tabip odasından izin almayacaklar 

Tabiplerin birden fazla tabiplik görevi kabul etmeleri için tabip odasından izin almaları şartı kaldırılacak. Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtı için tahsis edilen döner sermaye miktarı, her bütçe yılında Cumhurbaşkanı tarafından ihtiyaca göre arttırılabilecek. 

Organ nakli kimlerden yapılabilecek? 

Canlıdan organ nakli alıcının en az 2 yıldan beri evli olduğu eşi ile dördüncü dereceye kadar (dördüncü derece dahil) kan ve kayın hısımlarından yapılabilecek. Organ nakli gereken hastalığın evlilikten sonra teşhis edildiği durumlarda, eşlerin en az 2 yıllık evli olması şartı aranmayacak. Organ nakli hizmeti sunan hastanelerin bulunduğu her ilde, Organ Nakli Değerlendirme Etik Komisyonu kurulacak. Öte yandan kaynak suları, içme suları, tabiî mineralli sular ve tıbbî amaçlı sular bakımından belediyelere ve il özel idarelerine de müeyyide uygulanmasına imkân sağlanacak.

ŞahsÎ kullanım için yurt dışından ilaç sağlanabilecek

Kanunla birlikte Türkiye’de ruhsatlı olmayan veya ruhsatlı olup piyasada bulunmayan ilâçların, reçeteli olarak şahsî kullanım için Sağlık Bakanlığı’nın izniyle Türk Eczacıları Birliği’nce (TEB) yurt dışından temininde yaşanan sıkıntılara çözüm getirildi. Buna göre, TEB’in yanı sıra Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla şahsî kullanım için yurt dışından ilâç sağlanabilecek, doğrudan hastalara verilebilecek.

Etiketler: sağlık, khk
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