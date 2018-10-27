Sağlıklı beslenmeye yetecek kadar sebze ve meyve yetiştirilmiyor

Yeni bir araştırma, dünyada küresel nüfusun sağlıklı şekilde beslenmesi için yeterli ölçüde meyve ve sebze yetiştirilmediğini ortaya koydu.

"Huffington Post" haber sitesine göre, sonuçları “PLOS ONE” dergisinde yayımlanan çalışmada, tarımsal uygulamalarla, beslenme uzmanlarının herkesin tüketmesi gerektiğini düşündüğünden üç kat daha az sebze ve meyve üretim yapıldığı ancak tahıl, şeker ve yağların büyük miktarlarda üretildiği belirtildi.

Kanada’nın Guelph Üniversitesinden araştırmacıların liderliğinde yürütülen çalışmada, daha fazla meyve ve sebze yetiştirmenin, tarım sektörünün çevreye olan genel etkisini sınırlamak için hayvansal üretime bağlılığı azaltarak ilerlemesi gerektiği vurgulandı.

Harvard Üniversitesi beslenme uzmanları tarafından oluşturulan Sağlıklı Beslenme Projesi’ne (HHEP) göre, bir kişinin beslenmesinin yüzde 50’sini meyve ve sebzelerin, yüzde 25’ini tam tahılların, kalan yüzde 25’ini de protein, yağ ve süt ürünlerinin oluşturması gerekiyor.

Çalışmada, HHEP'nin önerilerine göre herkesi beslemek için, küresel tarımın kişi başına günde 15 porsiyon sebze ve meyve üretmesi gerekeceği tespit edildi.

Bununla birlikte Birleşmiş Milletler 2011 tarım ürünleri verileri, mevcut uygulamaların sadece 5 porsiyon ürettiğini gösterdi.

Çalışma aynı zamanda, protein üretiminde daha küçük bir eksiklik olduğunu ve HHEP tarafından kişi başına önerilen proteinin günlük 5 porsiyon yerine 3 olarak üretildiğini ortaya koydu.

Tarımın, günlük kişi başına birer porsiyon yağ ve süt, 8 porsiyon tam tahıl üretmesi, şekeri ise hiç üretmemesi gerektiği belirtilen çalışmada, 2011 tarım uygulamalarının, günlük 3 porsiyon sıvı ve katı yağ, 4 porsiyon şeker, 1 porsiyon süt ve 12 porsiyon tahıl ürünü verdiğine dikkat çekildi.

Yoksul ülkelerdeki kişilerin ucuz ve kolay bir kalori kaynağı sunduğundan, genellikle tahıl yetiştirmeye odaklandığını belirten araştırmacılar, daha fazla meyve ve sebze üretimine yönelik bir odaklanmayla beraber, küresel gıda tedarikini sürdürülebilir kılmak adına hayvansal ürüne bağlılığın azalması gerektiğinin altını çizdi.