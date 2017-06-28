Sağlıklı bir beyin için bunları yapın

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kaya Aksoy, sağlıklı bir beyin için kinden, nefretten uzak durulması gerektiğini söyledi.

Sağlıklı beyin için kinden ve nefretten uzak durulması gerektiğini belirten uzmanlar, kişinin mutlu olduğu ve kendini iyi hissettiği zaman bazı hormonal değişimler yaşadığını, bu durumun beyin sağlığı üzerinde önemli etkiler oluşturduğunu söyledi. Okumak, yeni fikirler üretmek, yeni arkadaşlar edinmek beynin daha sağlıklı çalışmasını sağlıyor.

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Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof.Dr. Kaya Aksoy, beyin sağlığının korunmasına ilişkin önerilerde bulundu. Sağlıklı bir beyin için kinden, nefretten uzak durulması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Kaya Aksoy, “Şefkatli, sevecen olmak, insanlara yardım etmek, insanlarla kavga etmemek, iyilik yapmak, insanları sevmek ve çok pozitif düşünmek lazım” dedi.

Okuyun, yeni fikirler üretin

Endişe ve kuşkulardan uzak durulması gerektiğini de kaydeden Prof. Dr. Kaya Aksoy, beyni çalıştırmanın en iyi yöntemlerinden birinin okumak ve araştırmak olduğunu da vurgulayarak “Kişinin baktığını görmesi, baktığını algılaması, algılandığını yorumlaması çok önemli. Kişi yorumlarken yeni fikirler üretir. Beynin üretken hale getirilmesi lazım. Bir şeyi öğrenip bir şey öğretmek gerekiyor. Kişinin bir şeyi gördükten sonra onu nasıl yaparım diye düşünmesi lazım” dedi. Beyin sağlığı için uykunun çok önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kaya Aksoy, “Rahat uyumak lazım, bunun için de kâbus görmeyecek şekilde günlük hayatı güzel geçirmek ve huzurlu olmak şart” dedi.

Yeni arkadaşlar edinin

Beynin yeni bağlantılar kurmasının beyin sağlığı üzerinde önemli etkiler oluşturduğunu ifade eden Prof. Dr. Kaya Aksoy, şu tavsiyelerde bulundu: “Yeni arkadaşlar edinerek yeni konneksiyonlar (Bağlantılar) oluşturabilirsiniz. Çevrenizi kısıtlı tutup 3-5 insanla sohbet edip kabuğuna çekilmek yerine daha geniş çevreye ulaşmak, daha çok kişiyle beraber olmak lazım. Kişi o geniş konneksiyonları kurduğu zaman, o geniş konneksiyonlara bütün isteklerini, arzularını, iyi niyetlerini gönderip onlardan da aynı tepkiyi alırsa mutlu olur, kendini iyi hisseder çevreyle oryantasyon, uzayla oryantasyonun ve evrenle oryantasyonu yapmış olur. Kişinin içindeki güzel duygular hep bir mertebe yukarı çıktığı zaman yani iyilik yaparak, insanlarla iyi iletişim kurarak, onları kandırmadan iyi şeyler yaparak konneksiyonları devam ettirdiği zaman kişi zaten rahatlayacak hale geliyor.

İyi insan olmak beyin sağlığını koruyor

İyi insan olmak, iyi düşünmek ve sevgiyle beyin sağlığını koruyabilmenin mümkün olduğunu belirten Prof. Dr. Kaya Aksoy, “Örneğin bir büyükbaba torununu seviyorsa o an büyük bir mutluluk yaşıyor. Mutlu olunca içerde birtakım hormonal değişimler oluyor. O anda hiçbir şey düşünmüyor. Kaygı duyduğu, kuşku duyduğu, sinirlendiği, endişe ettiği, hiçbir şey o an aklına gelmiyor” şeklinde konuştu.