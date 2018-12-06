Sağlıklı bir hayat için en az kaç saat uyumalı?

Bilim insanlarından oluşan uluslararası bir araştırma grubunun European Heart Journal'da yayınladığı çalışmada, insan sağlığı için en uygun uyku süresinin 6 ile 8 saat arasında olduğunu ortaya koydu.

İnsan sağlığı için en uygun uyku süresini belirlemeyi amaçlayan gözlemler yaklaşık 8 yıl sürdü. 35 ila 70 yaş arasındaki 116 binden fazla kişinin uyku kayıt defterlerini analiz eden uzmanlar, aşırı uykunun kardiyovasküler hastalıklardan ölüm riskinin artmasıyla ilişkili olduğu sonucuna vardı. Uykuyu nimet yapan temel ölçüler 6 SAATTEN DAHA AZ, 8 SAATTEN DAHA ÇOK OLAN UYKU SÜRELERİ, ÖLÜM RİSKİNİ ARTTIRIYOR Çalışma kapsamında uykusu 8-9 saat arasında süren kişilerin ölüm riskinin önerilen saat aralıklarında uyuyan kişilere göre yüzde 5 arttığı anlaşıldı. 9-10 saatlik uykunun ciddi hastalığa yakalanma riskini yüzde 17, 10 saatin üzerindeki uykununsa bu riski yüzde 41'e çıkardığı belirlendi. Rüyaları yönlendirebilir miyiz? Bilim insanlarına göre, geceleri 6 saatten az uyuyan kişilerde bazı durumlarda gündüz uykusu da kalp-damar hastalıklarının gelişimiini tetikleyebiliyor. Öte yandan uzmanlar, çoğu durumlarda gündüz uykusunun geceleyin eksik kalan saatleri telafi ettiği için değerlerin normale dönmesini sağladığını belirtiyor. Sineğin uyku geni arızalanırsa Sputnik Türkiye

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