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Sağlıklı cilt için...

30 Ağustos 2018, Perşembe 02:20
Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, sağlıklı bir cilde sahip olmak için beslenme listemizde mutlaka bulunması gereken besinleri sıraladı.

Diyabetten kalp hastalıklarına kadar birçok hastalıktan korunmamızda etkili olan besinler sağlıklı bir cilde sahip olmak için çok önemli. Bunun için de yeterli ve dengeli beslenmenin yanı sıra bazı besinleri düzenli olarak tüketmemiz şart. Acıbadem Fulya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz özellikle güneşin olumsuz etkilerinden korunmak ve sağlıklı bir cilde sahip olmak için beslenme listemizde mutlaka bulunması gereken besinleri sıraladı, önemli kuralları anlattı.

Balık

Kaliteli bir protein kaynağı olmasının yanı sıra ihtiva ettiği omega 3 yağ asitleri sayesinde sağlıklı bir cilt için mutlaka düzenli tüketilmesi gerekiyor. Protein muhtevası dolayısıyla cilde esneklik veren kolajen yapımını destekliyor ve güneşin zararlı etkilerine karşı koruyor. Omega 3 muhtevası cildin kalınlaşması, yumuşaması ve esnemesi için önemli bir kaynak. Eksikliği ciltte kuruluğa sebep olabiliyor. Sağlıklı bir cilt için mevsim balıklarını haftada 2-3 kez ızgara, fırında veya buğulama yöntemlerini kullanarak pişirin ve tüketin.

Domates

Güçlü bir antioksidan olan domates kalp hastalığı riskini azaltan ve kolesterol seviyesini düzenleyen etkileriyle öne çıksa da, cilt sağlığı için de olmazsa olmaz sebzelerden biri. Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz; domatesin, beta karoten muhtevası sayesinde güneşin olumsuz etkilerinden koruduğunu ve kırışıklıkların oluşmasını engelleyici etki gösterdiğini belirterek, “Kahvaltı, öğlen veya akşam öğünlerinde yemeğinizin yanında domatesli bir salata veya ara öğün olarak bir kâse domates salatası tüketebilirsiniz” diyor.

Yumurta

Kaliteli protein kaynağı olması ve biotin muhtevası sayesinde sağlıklı bir cilt için tüketilmesi gereken besinlerden biri de, yumurta. Saç dökülmelerini önleyici, tırnakları güçlendirici etkiye sahip olan ve sağlıklı bir cilt için olmazsa olmaz sayılan biotini yumurta yiyerek alabilirsiniz. Herhangi bir sağlık probleminiz yoksa her gün 1 tam yumurta tüketebilirsiniz.

Avokado

Kaliteli yağ muhtevası yüksek olan avokado sofralarımızda sık kullanmaya başladığımız besinlerden biri. Deniz, A, C, E vitaminlerinden zengin olması, antioksidan ihtiva etmesi sayesinde cilt sağlığı için önemli olan avokadonun cilde parlaklık ve ışıltı verdiğine işaret ederek, “Avokado ayrıca güneşin zararlı olabilecek etkilerine karşı da koruyucu işlev gösteriyor” diyor. Ancak zengin yağ muhtevası dolayısıyla günlük tüketiminizin 1/2 orta boy avokadoyu geçmemesine dikkat edin.

Ay çekirdeği

Sağlıklı bir cildin devamlılığında anahtar role sahip olan E vitamininin harika bir kaynağı olan ay çekirdeği UV ışınlarının deride sebep olduğu oksidatif zararı azaltmaya yardımcı oluyor ve cildinizin daha genç görünmesine katkı sağlıyor. Ay çekirdeği limitinizi 1 silme avuç olarak belirlemeyi unutmayın.

Ceviz

Hafıza güçlendirici, diyabet hastaları için kan şekerini dengeleyici ve kalp koruyucu özelliklere sahip olan ceviz, ihtiva ettiği omega 3 ve omega 6 yağ asitleri sayesinde cildinizin de elastik yapısını koruyarak daha sağlıklı olmasına yardım ediyor. Cevizi sabah kahvaltınızda veya ara öğünlerinizde tüketebileceğiniz gibi salatalarınıza da ilâve edebilirsiniz. Günde 2-3 tam ceviz rahatlıkla tüketebilirsiniz.

Brokoli

Çinko, A vitamini, C vitamini gibi cilt sağlığı için önemli mineraller ihtiva eden brokoli, aynı zamanda muhtevasında lutein bulundurması sayesinde cildin kurumasına ve kırışmasına sebep olabilecek oksidatif hasarı önlemeye yardımcı oluyor. Brokoliyi zeytinyağlı yapabileceğiniz gibi salatalarınıza da ilâve edebilirsiniz.

Kefir

Bağışıklık güçlendirici ve bağırsakları düzenleyici etkileriyle öne çıkan kefir, aynı zamanda antioksidan aktivite gösteren bileşenler ihtiva etmesi sayesinde cildi oksidatif strese karşı koruyor. Bu, hücrelerin yaşlanmasını geciktirmesi anlamına geliyor. Her gün 1 su bardağı kefir tüketebilirsiniz.

Bu 3 kurala dikkat

1- Mutlaka meyve ve sebze tüketin

Meyve-sebze grubu güzel bir cilt için de çok önemli. Meyve ve sebze tüketerek cildinize hem su hem vitamin ile mineral hem de antioksidan almış olursunuz. Unutmayın; meyve ve sebzeleri çeşitlendirmek, aldığınız vitaminlerin, minerallerin ve antioksidanların da çeşitlenmesini sağlıyor.

2- Bol su için

Vücut fonksiyonlarının sorunsuz devam edebilmesi için su içmek temel kural. Sayısız faydası olan su cildin temizlenmesini ve toksik maddelerden arınmasını sağlıyor. Fizikî aktivite, hava durumu gibi faktörlerden etkilense de günlük su tüketimini ortalama 2-2.5 litre olarak düşünebilirsiniz.

3- Şekerden kaçının

Vücuda hiçbir faydası olmayan şeker ve şekerli yiyecekleri olabildiğince azaltın. Çünkü vücuda fazla alınan şeker proteinlerin yapısını değiştirerek cildin sıkılığını sağlayan elastin ve kolajenin bozulmasına sebep oluyor. Bu sorun da ciltte kırışıkların artmasına yol açıyor. 

İstanbul - Seyhan Şentürk 

Etiketler: cilt sağlığı
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