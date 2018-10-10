Sağlıklı salatanın 7 önemli kuralı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel, salata hazırlık aşamasında bazı kurallara dikkat edilmezse yeşilliklerin zarar verebileceğini söyleyerek, salata hazırlamanın yollarını anlattı.

Acıbadem Kadıköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel, salata hazırlarken bazı kurallara mutlaka uyulması gerektiğini söylüyor. Aksi halde sağlık vadeden bu yeşilliklerin bir anda tehlikeli hale gelebildiğini belirten Evrim Demirel “Üstelik içine katılan soslar ile kilo almanıza bile neden olabiliyor” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel, salatanın faydalarını ve sağlıklı salata hazırlamanın yollarını anlattı, önemli uyarılar ve tavsiyelerde bulundu.

Lezzet arTtırıcı soslardan kaçının

Bağırsak hareketlerini hızlandıran ve sindirim sisteminin hızlı çalışmasına yardımcı olan salata, vücudu toksik ögelerden temizleyerek yeniliyor. Aynı zamanda yüksek lif ve yüksek su muhtevası sayesinde mide kapasitesini doldurarak tokluk hissi de oluşturuyor. Düşük kalorileri ile diyet yapanlar için de uzun süreli tokluk sağlıyor. Ancak, düşük kalorisi ile diyetlerin vazgeçilmezi olan salata, daha fazla kilo almanıza da yol açabilir. Salatanın üzerine koyacağınız soslar, içindeki pek çok katkı maddesinin yanı sıra yüksek kalorileri ile tehdit oluşturabiliyor. Bu sebeple salatanıza saf zeytinyağı ve limon, biraz da elma sirkesi ekleyip başka bir sos kullanmamakta fayda var.

‘Bahçe bunlar, doğal temİz’ dİye yanlış İnanışa kapılmayın

‘Bahçe bunlar, doğal, temiz’ diye yanlış bir inanışa kapılmayın. Bahçe yeşillikleri olması onun sağlıklı ve organik olduğu anlamına gelmez. Zira, kanalizasyonun karıştığı sular da ishal gibi hastalıklara yol açabilirken, yol kenarlarında satılan yeşilliklerin ise üzerine yoldan geçen araçların egzozundan gelen zararlı atıklar sinebiliyor ve böylece salata malzemeleri zararlı hale gelebiliyor.

Metal bıçak kullanmayın

Yeşİllİklerİ doğrarken metal bıçak değil tahta bıçak kullanın. Hatta en iyisi elinizle doğramanız. Metal, yeşilliklerde vitamin ve mineral kaybına yol açıyor ki özellikle de küçük çocuklar, hamile ve emzikliler için bu değerler çok önemli. Yeşillikleri küçük parçalar yerine büyük parçalar şeklinde doğramak da en faydalısı.

Çok bekletmeyİn

Bu tür yiyecekler besin değerini çabuk kaybettiğinden, tüketmeden hemen önce ve tüketeceğiniz miktarda hazırlamak ideali. Ancak günün yoğun koşuşturmacasının ardından evde hazır olsun diyorsanız bütün yeşillikleri ve salata malzemelerini iyice yıkayıp doğramadan buzdolabı poşetine koyup ağzını sıkıca bağlayın ya da salatalık malzemelerini hazırlayarak koyduğunuz kabın kapağını hava almaması için iyice kapatın.

Önce yıkayıp sonra doğrayın

Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel, “Çiğ sebze ve salatalarımızı kesinlikle önce iyice yıkamalı, sonra az bıçak darbesi ile veya elle doğramalıyız. Özellikle yeşil yapraklı sebzelerde bulunan C vitamini darbelerden ve sıcaklık gibi faktörlerden kayıplara çok çabuk uğrar. O nedenle örneğin; ıspanaklarımızı veya marullarımızı ilk önce uygun koşullarda yıkayıp sonra doğrayarak tüketmeliyiz” diyor.

Haber: Seyhan Şentürk - İstanbul

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