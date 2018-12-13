Sağlıklı yaşamak için erken kalk, spor yap, torunla oyna

72 yaşındaki Fethi Şengül, SAĞLIK İÇİN “Erken kalkıyorum, spor yapıyorum ve torunumla oyunlar oynuyorum. Torunumla zaman geçirmek ömrümü uzatıyor” diyor.

Bağcılar Belediyesi, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi ve 65+ Yaşlı Hakları Derneği tarafından yaşlılara sağlık açısından destek vermek için anlamlı bir projeye imza atıldı. Bu amaçla 53 çift Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda ağırlandı. Öncelikle kan örnekleri alınan yaşlılar, kahvaltıyı yaptıktan sonra muayene için kendilerine ayrılan bölüme geçti. Yaşlılar burada Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’nden gelen hemşire ve doktorlar tarafın-dan sağlık taramasın-dan geçirildi.

Yaşlılar testten geçti

Tıp Fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu kontrollerde katılımcıların göz, kulak, burun, boğaz, dahiliye ve nörolojik tetkikleri yapıldı. Muayene sırasında yaşlılardan kimi kendinden istenen hareketleri yaparken zorlanırken kimi de hızıyla uzmanları şaşırttı. Denge testinde de yaşlılar ayakta durmaya ve yürümeye çalıştı. Check-up’tan geçen yaşlıları ziyaret eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Onların sağlığı, rahatı, huzuru kısaca her şeyi bizlere emanet. Bize emanet olan büyüklerimizin sağlığı için onları kontrolden geçiriyoruz. Sürekli yaptığımız etkinliklerle her zaman onların yanında oluyoruz. Tüm yaşlılarımıza sağlık, mutluluk ve uzun ömürler diliyoruz” dedi.

Erken kalkmak da sağlığı olumlu etkiliyor

Bezmİalem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu da şunları söyledi: “Yaşlılarımızın kanları alınıyor. Analizi hastanede yapılacak. Onlarla sohbet ediyor dertlerini dinliyor ve tetkiklerden sonra sağlık açısından yol gösteriyoruz. Onlara tavsiyem mutlaka sağlık danışmanlığı alsınlar.” Muayeneden en sağlıklı çıkan 72 yaşındaki Fethi Şengül, “Sağlıklı olmak için ne yapıyorsunuz?” sorusuna “Erken kalkıyorum, spor yapıyorum ve torunumla oyunlar oynuyorum. Torunumlayken zaman nasıl geçiyor anlamıyorum. Torunumla zaman geçirmek ömrümü uzatıyor” cevabını verdi.

MUSA AYDIN - İSTANBUL