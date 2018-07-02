Sağlıklı yaşamanın şifresi: Kuru meyve

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Bilge Göksan, sağlıklı yaşamanın şifresinin günlük 28 gram kuru meyve tüketimi olduğunu belirtti.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, kuru ve kabuklu meyvelerin dünya genelinde daha fazla tüketilmesi için politikalar geliştiren Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Konseyinin (INC) dünya çapında yeni bir kampanya başlattığı, kampanya kapsamında ihtiyaç sahiplerine kuru meyve paketlerinin hediye edileceği kaydedildi.

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Sağlıklı nefes, huzurlu beden - 3

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Bilge Göksan, tanıtım kampanyasının aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi kimliğine bürüneceğini vurguladı. Göksan, farklı milletlerden 22 kişinin ülkelerinde kuru ve kabuklu meyvelerin sağlığa faydalarını anlatacakları videonun sosyal medyadan paylaşılacağını, her paylaşımda 28 gramlık bir kuru ve kabuklu meyve paketinin bu ürünleri satın alıp tüketemeyen kişilere hediye olarak verileceğini bildirdi.

Günlük 28 gram yenilmesi tavsiye ediliyor

Türkiye’nin çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir üretim ve ihracatında dünya lideri olduğunu hatırlatan Göksan, şu ifadeleri kullandı: “Bu kampanya Türk kuru meyvelerinin dünya genelinde bilinirliğini ve farkındalığını daha da arttıracak. Bu tür tanıtım çalışmalarıyla hedefimiz yıllık 1,4 milyar dolar seviyesinde olan kuru meyve ihracatımızı 3 milyar dolara çıkarmak. 28 gram, günlük olarak tüketimi tavsiye edilen kuru ve kabuklu meyve miktarı olup, bu açıdan sembolik bir anlama sahip. Özetle 28 gram kuru meyve tüketimi sağlıklı yaşamın şifresidir.”

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Depresyona karşı formunuzu koruyun

ABD’nin Teksas Üniversitesi Southwestern Tıp Merkezinden bilim insanları, yaptıkları araştırmada, orta yaşlarda fizikî olarak formda olmanın depresyon riskini yüzde 16 azalttığı, depresyon tanısı konulanlarda ise kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölüm riskini yüzde 56 azalttığını belirledi.

Araştırma kapsamında yaş ortalaması 50 olan 17 bin 989 yetişkinin uzun vadeli sağlık durumlarına dair verileri derleyen bilim insanları, orta yaşlarında fizikî formunu korumak için egzersiz yapan kişinin, yapmayanlara oranla ileri yaşlarda depresyon ve buna bağlı kalp hastalığı riskinin düştüğünü gözledi.

Düzenli egzersiz yapanlarda, yapmayanlara göre yüzde 16 daha az depresyon vak’ası teşhis edilirken, depresyon geçirenler içinde ise egzersiz yapanların kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölüm riskinin yüzde 56 oranında azaldığı kaydedildi. Araştırmanın sonuçları “JAMA Psychiatry Journal” dergisinde yayımlandı.

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Kanser tedavisi için yeni araştırma

ABD’de 6 yıl önce “genetiği değiştirilmiş bir virüs enjekte edilen hastanın” beynindeki tümörler yok olmak üzere. Doktorlar, sadece bir yıl ömür biçilen hastanın kemoterapi olmaksızın kanseri yendiğini açıkladı. ABD’li genç kadına beyin kanseri teşhisi koyan doktorlar en fazla 1 yıl ömür biçmişti. 6 yıl önce deneysel virüs tedavisi gören ABD’li Stephanıe Hopper, imkânsızı başardı, kemoterapi görmeden son safhadaki kanseri yendi. Beynindeki tümörler her geçen gün küçülüyor.