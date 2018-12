Sağlıkta popülizm olmaz

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Esra Kaytan Sağlam, son zamanlarda bazı hekimlerin, uzmanlık alanı olsun ya da olmasın sağlıkla ilgili çeşitli konularda halkımızın ulvi duygularını istismar ettiğini söyledi.

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Esra Kaytan Sağlam, “Son zamanlarda sürekli medya önünde olmanın verdiği şöhretle, her söylediği makbul ve her önerisi doğru bilgi sanılan bazı hekimlerin, uzmanlık alanı olsun ya da olmasın başta kanser olmak üzere sağlık ile ilgili çeşitli konularda halkımızın ulvi duygularını istismar ederek bir sömürü aracı olarak kullandığı gözlenmektedir.” dedi.

Sağlam, sağlık hizmetlerinin evrensel bilimsel bilgiler çerçevesinde sunulması gerektiğinin altını çizdi. Bilimsel araştırmalarla güvenilirliği kanıtlanarak insan sağlığında kullanılabileceğine karar verilen ilaç veya tedavi yöntemlerinin kullanılması gerektiğini ifade eden Sağlam, hastalıkların teşhis ve tedavisinin bilimsel bilgilere göre yapıldığını, olası sorun iddialarında da yapılan işlerin mesleki, idari veya adli sorgulamasının olduğunu belirtti.

SÖMÜRÜ ARACI

Sağlam, insan sağlığı gibi son derece ulvi bir konuda popülist söylemlerin yeri olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Bu nedenle sağlık konusunda yapılan her türlü açıklamada ağızdan çıkacak her kelimenin özenle seçilmesi hayati öneme haiz bir konudur. Son zamanlarda sürekli medya önünde olmanın verdiği şöhretle, her söylediği makbul ve her önerisi doğru bilgi sanılan bazı hekimlerin, uzmanlık alanı olsun ya da olmasın başta kanser olmak üzere sağlık ile ilgili çeşitli konularda halkımızın ulvi duygularını istismar ederek bir sömürü aracı olarak kullandığı gözlenmektedir. Doğru olmadığı açıkça bilinen hususlarda dahi halkımıza babacan tavırlarla yaklaşarak aklını çelmeye çalışan bu hekimlerin artık bazı açıklamalarıyla hastalarımızın yaşamlarını tehdit etme boyutuna geldiklerini, tıbbi tedavilerini bırakmak istediklerini görmekten büyük bir endişe ve üzüntü duymaktayız.”