Sakinlik güzelleştiriyor

Hayat ve yoğun takvimler zaman zaman herkesi yorabiliyor.

Ancak stresli dönemlerde sakin kalabilmek, hem duygusal hem de fiziksel dengeyi koruyabilmek açısından önemlidir. Stres, olumsuz bir ruh haline yol açmanın ötesinde, güzelliğinizi gölgeleyebilir. Stresin saçların beyazlamasında ve dökülmesinde önemli bir etken olduğu söylenir. Bunun sebebi, stresin yaşlanma sürecini hızlandırmasıdır. Genetik miras, stres ve hayat tarzı gibi birçok faktör, yaşlanmayı hızlandırabilir. Öte yandan stres, cildin kırışmasına da yol açabilir. Peki stresi yenmek için ne yapmak gerekir:

Arkadaşlarınızla veya ailenizle vakit geçirin

Sevdiğiniz kişilerle, yapmayı gerçekten sevdiğiniz şeyleri yaparak vakit geçirin. Konuşarak aradaki bağları güçlendirmek ya da çeşitli aktivitelere katılmak işe yarayabilir. Sevdiğiniz şeylerle meşgulken, zihniniz sizi strese sokan şeylerden uzaklaşır, zamanın nasıl geçtiğini fark etmezsiniz.

Geceleri iyi uyuyun

24 saat size asla yetmiyorsa, yapılacaklar listenizi bir kenara bırakın ve iyi bir gece uykusu çekin. İyi bir uyku hem iyi görünmenize hem de stresinizin azalmasına yardımcı olacaktır.

Kendinize zaman ayırın

Yoğun dönemlerde temiz hava almak için vereceğiniz 10-15 dakikalık bir mola, kendinizi yenilenmiş hissetmenizi sağlar. Ayrıca masanızda gerinme egzersizleri yapabilir ya da zihninizi yatıştırmak için iş arkadaşlarınızla kısa bir sohbet arası verebilirsiniz.

Egzersiz yapın

Egzersiz, size kendinizi iyi hissettiren endorfin hormonunun salgılanmasını sağlar. Kalp atışınızı hızlandıran bir aktivite, kan dolaşımını da tetikleyerek cildin canlı ve parlak görünmesine katkıda bulunur.

Sağlıklı beslenin

İyi yakıta en çok stresli zamanlarda ihtiyaç duyarsınız. Sizi rahatlatacak yiyeceklere ulaşmak çok kolaydır. Ancak sağlıklı bir beslenme düzeni, sizi strese karşı güçlendirir.

İstanbul - Nihat Orhan