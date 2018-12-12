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12 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Sanal sosyallik aileyi etkiliyor

12 Aralık 2018, Çarşamba 00:33
Sosyal medyanın aile içi iletişimini olumsuz olarak etkiledğini söyleyen Uzman Klinik Psikolog Çiğdem Demirsoy, “Sosyal medya ve sosyal ağlar kişinin tüm ilgi ve dikkatini kendi üzerinde toplayarak, aile içinde iletişimi ve eşlerin birbiriyle paylaşımını azaltan bir unsur ve kişide bağımlılık oluşturma özellikleri var” dedi.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nden Uzman Klinik Psikolog Çiğdem Demirsoy, sosyal medya kullanımı hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. “Günümüzde artık birçok kişi arkadaşlarıyla görüşmek, arkadaşlarının fotoğraflarına ve iletilerine bakmak, mesaj göndermek ve almak, eğlenmek, boş zamanını değerlendirmek, bilgiye erişmek, gündemi takip etmek gibi amaçlarla sosyal ağları kullanıyor. Sosyal ağlar, boş vakitleri değerlendirme, eğlence, sohbet, bilgi alış verişinde bulunma, gündemi takip etme gibi amaçlar için yegâne araç haline gelmiş durumda” diyen Çiğdem Demirsoy, “Tıpkı televizyon, bilgisayar gibi sosyal medya ve sosyal ağlar da kişinin tüm ilgi ve dikkatini kendi üzerinde toplayarak aile içinde iletişimi ve eşlerin birbiriyle paylaşımını azaltan bir unsur ve kişide bağımlılık oluşturma özellikleri var” dedi. İstanbul

“Eşinizle açık iletişim içinde olmalısınız”

Çiğdem Demirsoy, “İnternet, sosyal ağlar artık günümüzün bir parçası. ‘Bunlar kötüdür, kullanılmamalıdır’ da diyemeyiz. Önemli olan nasıl kullanıldığı. Aşırı kullanılıyorsa, eş ve aileye ayrılması gereken zamanı kaplıyorsa, kişinin hayatındaki başka eksiklikleri, örneğin eşler arasındaki duygusal kopukluğu, paylaşım eksikliğini vb. kapatmak amacıyla bunlara yönelip gerçek çözümlerden uzaklaşılıyorsa o zaman zararlıdır” diyerek, sosyal medyanın aşırı kullanımının yol açacağı durumları ve yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: “Eşler arasında açık bir iletişim yoksa güven ortamı oluşturulamaz. Eşiniz sosyal ilişkilerini sizden gizli yürütüyorsa bunun temelinde bazı çatışma ve uzlaşmazlıklarınız olabilir. Eşinizle açık iletişim içinde olmalısınız. Eşler arasında açık bir iletişim yoksa ve baskı ve kısıtlamalar varsa güven ortamı oluşturulamaz. Güvensizlikle ya da suçlayıcı ve kısıtlayıcı yaklaşımlar onun kendini daha çok kapatmasına ve ilişkide uzaklaşmaya neden olur. İlgi ve dikkatinizi eşinizi takip etmektense kendinizi iyi ve güçlü hissettirecek uğraşlara çevirmelisiniz. Eşinizle ilişkinizde arkadaşlık unsurunu geliştirmeye, ortak paylaşımları ve birlikte hoşça zaman geçirecek ortak aktiviteleri arttırmaya çalışmalısınız.”

Aile ilişkileri, bağımlılığa götürebilir

“Eşler arasında iletişim ve paylaşım azaldığında bağlar zayıflar, iletişim olmadığında yaşamın doğal akışında karşılaşılan problemler çözümsüz kalır ve giderek uzaklaşma ve kopma kaçınılmaz olur. Birbiri ile hoşça zaman geçirmek, beraber eğlenmek yerine eşler ayrı ayrı sosyal ağlarda birlikte olduklarından daha fazla zaman geçiriyorlarsa o zaman problem var demektir. Ailenin mimarı da anne-babadır, anne babaların çocuklara ve gençlere her şeyin internet ve sosyal medyadan ibaret olmadığı konusunda rol model olmaları gerekiyor.”

HABER: SEYHAN ŞENTÜRK

seyhan@ye­ni­as­ya.com.tr

Etiketler: aile, sosyal medya
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