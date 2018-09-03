Şans oyunları adıyla millet kandırılıyor: Gençlere büyük tuzak

Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, “Şans oyunları adı konulan kumar, üzülerek ifade etmeliyim ki serbest. Tüm toplumumuzla birlikte 18 yaş altı gençlerimiz de tehlikede” dedi.

Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, “Şans oyunları adı konulan kumar üzülerek ifade etmeliyim ki serbest. Tüm toplumumuzla birlikte 18 yaş altı gençlerimiz de tehlikede” diye konuştu. Ay, “Dinimizde kumar haram. Ülkemizde kumar yasak. Ancak şans oyunları adı konulan kumar üzülerek ifade etmeliyim ki serbest. Kumarı ülkemizde yaklaşık 14 milyon kişinin oynadığını öngörüyoruz. Bu çok ama çok ciddî bir rakam. Ayrıca yakın zamanda bu sayıyı arttıracak adımların atılmasından da endişe ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay

Başlama yaşı 18’in altında

Bu oyunları büyük bir felâket olarak gördüklerini ifade eden Ay, “Bu oyunlara başlama yaşı maalesef 18 yaşın çok altında. Örneğin adını vermeyeyim bir oyunu oynayanların yüzde 60’ını 18-25 yaş grubundaki gençlerimiz oluşturuyor. Bu oyunlar ayrıca bağımlılık da yapıyor ve pek bilinmese de intihara bile sürükleyebiliyor” diye konuştu. Bu oyunları oynamanın çok kolay olduğuna da dikkatleri çeken Bilal Ay, “Bu oyunların oynanabileceği binlerce bayii var. Yetmiyor bunlar için mobil bayiiler var. O da yetmiyor, kumar cep telefonlarımıza kadar girmiş oralardan da oynanıyor. Yurtdışında bu oyunların bağımlılık yapmaması için önlemler var, ancak ülkemizde maalesef bu yok. Örneğin Güney Kıbrıs’ta halkın yüzde 74’ü kumar oynuyor. İtalya reklâmları yasaklama kararı aldı. Birçok ülke bunu bağımlılık olarak görüyor ve oynatan firmalardan önleyici tedbirler istiyor. Biz de ise maalesef sürekli büyüyen bir tablo var” ifadelerini kullandı.

Borç almaya, yalan söylemeye, hırsızlık yapmaya başlıyorlar

Öğrenciler arasında bu oyunların oldukça yaygın olduğunu gözlemlediklerini ifade eden Genel Başkan Ay, “Elimizde resmî rakamlar yok, ancak çok ciddî gözlemlerimiz var. Yaptığımız araştırmalarda öyle bir izlenim edindik ki neredeyse oynayanların değil oynamayanların istatistiğini tutmak daha kolay görünüyor! İnternette “öğrenci kuponu” adı verilen tutmasının garanti olduğunu iddia ettikleri kuponlar var. Hatta bunları para karşılığı yapanlar da mevcut. Böylelikle bu oyunlar hızla yayılıyor. Neden çünkü 18 yaş altı için etkin bir ceza yok. Bu oyunların reklâmları maalesef herkese ulaşıyor. Gençlerimiz bu batağa sürükleniyor. Para kaybediyorlar. Gençler kaybettiği paraları kazanmak için borç para almaya, borç alabilmek için yalan söylemeye, hırsızlık yapmaya başlıyor. Hatta işin sonu okullarda uyuşturucu tacirlerine taşeron olmaya kadar gidiyor. Kumar bağımlılarının yaklaşık yüzde 65’i suça sürükleniyor” dedi.

‘Bahis yasası’ geri alınmalı

Geçtiğimiz günlerde meclisten geçen “Bahis Yasası”na da değinen Bilal Ay, “Yasadışı bahise olan ilgiyi azaltmak için yurtiçindeki şans oyunlarına olan ilginin arttırılmasını amaçlayan bu gelişmeyi üzülerek karşıladık. Gençlerimizi bu alanda tamamen korumamız gerekirken bir alandan alıp diğerine yönlendirmek kabul edilemez. Yetkililerden bu düzenlemeyi geri çekmelerini, insanlarımızı bu kumardan tamamen korumalarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Bunun kumar olduğu anlatılmalı

Bu sahanın başıboş bırakılmaması gerektiğinin altını çizen Bilal Ay, “Hutbelerde, okullarda, kamu spotu olarak ekranlarda bu oyunun kumar olduğu işlenmeli, gazete ve televizyonlarda bunların reklamlarına da asla izin verilmemeli. Bu oyunları oynamak için TC kimlik numarası şartı konulmalı. Bizce kimse oynamamalı ama altını çizerek söylüyorum 18 yaşın altında bu oyunların oynanması mutlak suretle engellenmeli! Aileler de bu hususta gerekli hassasiyeti göstermeli. Çocuklarının yapılarına göre, onları asla dışlamadan, işi inada dökmeden tedbirler almalı” diyerek sözlerini tamamladı.

Haber: Ülker Yılmaz Caba - İstanbul

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