Şarbon korkutmaya devam ediyor

Yurtdışından ithal edilen büyük baş hayvanlarda görülen şarbon hastalığı gündemdeki yerini koruyor.

Hastalık son olarak İstanbul’da görülürken Ankara, Sivas ve Bitlis gibi bölgelerde de kısa süre içinde birçok kişi şarbon dolayısıyla hastaneye kaldırıldı. Gazete Duvar’ın haberine göre yetkililer, 4 ildeki şarbon ihbarlarının teyit edildiğini söylerken uzmanlar ise şarbona yakalanan hayvan sayılarının artabileceğini belirtiyor.

Ankara’da 50 hayvan

Et ve Süt Kurumu tarafından Kurban Bayramı öncesi Brezilya’dan Türkiye’ye getirilen 3 bin 959 büyükbaş, kurbanlık olarak satılmak üzere Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki özel çiftliğe yediemin olarak bırakıldı. Buradan alınan kurbanlıklar Sincan’ın değişik bölgelerine götürüldü. 3 bin 959 büyükbaş hayvanın kesimi yapılırken 28 Ağustos tarihinde kesilen bu hayvanlardan 50’sinin şarbon dolayısıyla telef olduğu belirlendi.

Sivas’ta da tehlike

Şarbon tehlikesinin olduğu başka bir bölge ise Sivas. Geçtiğimiz Cuma günü Sivas’ın Gürün ilçesine bağlı Karadoruk Köyü’nde, ölen büyükbaşların etiyle temas eden, aynı aileden 3 kişi vücutlarında yaralar oluşunca hastaneye başvurdu. Ölen hayvanlar, yakılarak gömülürken, köy şarbon şüphesiyle karantinaya alındı. Şarbon vak’aları en son İstanbul’da görüldü. 13 kişinin Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, 9 kişinin ise Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne şarbon şüphesiyle hastanelere başvurduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Silivri’deki bir işletmede 7 tane hastalık şüphesi taşıyan hayvan olduğunu söyledi.