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Sebze yemek lazım

23 Aralık 2017, Cumartesi
Kış mevsiminin gelmesi ve havaların günden güne soğumasıyla, beslenmede önemli bir yer tutan kış sebzeleri, sahip olduğu vitaminler açısından zenginliğiyle hastalıklara karşı sağlık kalkanı oluşturuyor.

Kış mevsiminin gelmesi ve havaların günden güne soğumasıyla, hastalıklara karşı bağışıklık sisteminin beslenmeyle güçlendirilmesi büyük önem kazanıyor. Bu dönemde beslenmede önemli bir yer tutan kış sebzeleri, doğal vitaminler açısından zenginliğiyle hastalıklara karşı sağlık kalkanı oluşturuyor. Özellikle kış aylarında hastalıklardan korunmak için sebze tüketiminin önemli olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “Toplumda genellikle vücudun vitamin ihtiyacının meyvelerden karşılanması gerektiğine yönelik bir algı var. Aslında sebzeler de hiç azımsanmayacak derecede vitamin deposu” diye konuştu.

Sebzenin mevsiminde tüketilmesinin kış hastalıklarının yanı sıra diyabet, kanser, kalp, kolesterol ve göz hastalıklarından da korunmaya yardımcı olduğunu vurgulayan Ulaş Özdemir “Artık dört mevsim birçok sebze ve meyveyi kolaylıkla bulmak mümkün. Ancak yine de her sebze mevsiminde tüketilmeli” dedi. Özdemir, Aralık, Ocak ve Şubat ayı sebzeleri ve faydalarına ilişkin önemli bilgiler verdi.

Lahana: Lahanagiller kükürtlü besin olduğu için pişirilerek tüketilmesi önerilir. Posa içeriği yüksek, mide ve bağırsakları korumada yardımcıdır. Şeker hastalığı ve kolon kanserine karşı koruyucudur.

Brüksel lahanası: Lahanagillerden bir sebzedir. Bağışıklığı güçlendirir. Antioksidan içeriği yüksek olduğu için kanser gelişimini azaltır. Diyet lifi açısından yüksektir; kalp hastalıkları ve diyabet riskini azaltır. Omega-3 yağ asitleri içerir.

Brokoli: Lahanagillerden bir diğer sebzedir. Çiğ halinin yüzde 90’ı sudan oluşur. Lif içeriği çok yüksek olduğundan bağırsakları korumaya yardımcıdır. Brokoli birçok sebzeden fazla protein içerir. Kolesterolü azaltmaya yardımcıdır ve kanser riskini azaltır.

Karnabahar: Lif içeriği yüksek bir besindir. Sindirim sistemini kronik hastalıklardan korur. Sulforafan miktarı yüksek olduğundan kanser, diyabet ve kalp hastalıkları gibi hastalıklarda riski azaltmada önemli rol oynar.

Pazı: Antioksidan içeriği yüksektir. Şeker, kalp hastalıkları, kanser gibi hastalıklara karşı koruyucu etkisi vardır. Göz sağlığında etkilidir ve beyin fonksiyonlarını destekler.

Balkabağı: A vitamini açısından zengindir. Göz sağlığında etkilidir ve akciğer kanserine karşı koruyucu rol oynar. Cildin genç görünmesine yardımcı olur. 

Yer elması: Diyabet hastaları için alternatif tatlandırıcı olarak kullanılabilir. Kabızlık tedavisinde kullanılabilir. Antioksidan bileşenler sayesinde kanser riskini düşürmekte yardımcı olur.

Ispanak: Lif ve karotenoid içeriği yüksektir. Göz sağlığını korur, kan şekerini dengeler, içerdiği antioksidanlar sayesinde kanser riskini düşürür. 

Kereviz: Antioksidan ve lif içeriği yüksektir. Kan kolesterol seviyesini dengeler ve Alzheimer hastalığında yardımcıdır.

Pırasa: Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur. Folik asit içeriği yüksektir, yeni doğan bebeklerde nöral tüp defektini önler. Vitamin A içeriği yüksektir.

Turp: Kan basıncını dengeler, kardiyovasküler sistem hastalıkları ve sindirime yardımcıdır. Kanser hücrelerinin oluşumunu engeller.

Etiketler: sebze, meyve, beslenme
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