Seçim vaadi: Uyuşturucuyla mücadele

Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, uyuşturucu ile mücadele için milletvekili adayı oldu. Ay, bağımlılıkla mücadelenin partiler üstü bir mesele olduğunun altını çizerek, bu konuda herkesin kendisine destek olmasını istedi.

24 Haziran seçimleri yaklaşırken siyasî partiler adaylarını, projelerini açıklıyor. Adaylar, çeşitli alanlarda vaat ettikleri projelerini açıklamaya başladı. Saadet Partisi İstanbul 2. Bölge Adayı Bilal Ay’ın vaadi ise alışılmışın biraz dışında olsa da toplumdaki en önemli sorunlardan birine temas ediyor. Bilal Ay’ın en büyük hedefi başta İstanbul olmak üzere tüm yurtta uyuşturucuyla etkin mücadele etmek. Ay, arkadaşlarıyla birlikte kurduğu ve genel başkanlığını üstlendiği ‘Temiz Toplum Derneği’ aracılığıyla uyuşturucu gibi özellikle gençleri ve çocukları hedef alan madde bağımlılıklarıyla mücadele ediyor. Bilal Ay, 4 yıl içinde yurt genelinde uyuşturucuya karşı 300 konferans verdi. Ay, bu çalışmalarını daha etkin yürütebilmek için milletvekili adayı oldu.

Çok hızlı hareket etmeliyiz

Sadece İstanbul’da 500 bin uyuşturucu bağımlısı olduğunu öngördüklerini ifade eden Bilal Ay, “İstanbul’un nüfusunu 20 milyon sayarsak her 40 kişiden birisi uyuşturucu bağımlısı. Aileleri ile birlikte düşündüğümüzde sadece İstanbul’da dile kolay 2 milyon kişi uyuşturucu belâsından etkileniyor. Türkiye genelindeki tablo da çok farklı değil. Bu da nasıl bir belâ ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor” şeklinde konuştu. Son dönemlerde kullanımı oldukça artan sentetik uyuşturucuya dair de bilgiler veren Ay, “Sentetik uyuşturucu, 1 kerede bağımlılık yapıyor. 10 gün içerisinde beynin yüzde 60’ını yok ediyor ve 3 sene içerisinde de öldürüyor. Bu da bizlere aslında ne kadar hızlı hareket etmemiz gerektiğini gösteren bir tablo” diye konuştu. İnsanların zaman içerisinde uyuşturucu batağına saplandığını belirten Ay, “Biz uyuşturucu batağına saplanmış gençlerimizin değil uyuşturucunun karşısındayız” ifadelerini kullandı.

Partiler üstü bir mesele: Herkes el atmalı

Uyuşturucu bağımlısı bir kişinin tedavisinin çok aşamalı bir süreç olduğunu da ifade eden Bilal Ay, “Öncelikle ikna ile tedavi gerçekleşecek. Ardından bir rehabilitasyon süreci yaşanması gerekiyor ve son olarak da bağımlının eski ortamına dönmemesi yani farklı bir yere taşınması gerekiyor. Ancak ülkemizde rehabilitasyon aşama maalesef yok” dedi. Türkiye’de bağımlılık tedavisi yapılan AMATEM’lerin kapasitelerinin çok yetersiz olduğunu vurgulayan Bilal Ay, “Rakamlar ortada. Kaç insanımızın bu belâyla boğuştuğu ortada. Ancak ülke genelindeki AMATEM’lerin toplam yatak kapasitesi 600-650 civarında. Özel bir takım rehabilitasyon merkezleri var, ancak onlar da işi tamamen ranta ve ticarete dökmüş durumda. Devlet bu işe büyük bir ciddiyet ve titizlikle el atmalı. Bu sebeple hangi görüşten olursa olsun, hangi partiye oy veriyor olursa olsun desteklerini istiyorum. Çünkü bu konu çok, ama çok önemli. Maalesef bizden başka da gündeme getiren, üzerinde projesi olan yok” diye konuştu.

ÜLKER YILMAZ CABA - İSTANBUL