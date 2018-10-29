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29 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Sedef hastalığı bulaşıcı değil

29 Ekim 2018, Pazartesi 01:00
Sedef hastalığının bulaşıcı olmadığı halde bulunduğumuz toplumda bulaşıcı olarak algılandığını söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ali Gürer hastaların yaşadığı damgalanma sorununa dikkat çekti.

Psoriasis Derneği tarafından “29 Ekim Sedef Hastalığı Farkındalık Haftası” dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında sedef hastalığını tetikleyen faktörler, tedavi yaklaşımları ve hastaların hayat kalitelerini yükseltecek bilgiler paylaşıldı. Dünyada yaklaşık 125 milyon psorisasis (sedef) hastası olduğu tahmin ediliyor. Sedef hastalığı, herhangi bir yaşta ortaya çıkan ancak özellikle 30-39 ve 50-69 yaşları arasında pik yapan, yatkınlık geni taşıyanlarda daha sık rastlanılan bir deri hastalığı. Psoriasis Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Gürer, sedef hastalığının bulaşıcı olmadığını belirterek hastaların yaşadığı damgalanma sorununu vurguladı.

Damgalanma hala büyük sorun

Sedef hastalığı hayat kalitesini de önemli derecede etkilemektedir. Lezyonların yerleşim yeri ve şiddetine bağlı olarak hastalar önemli derecede fizikî ve ruhî sorunlar yaşayabilirler. Hastalar görünümleri dolayısıyla kendilerini içe kapanık hissedebilirler ve bu kişilerde reddedilme korkusundan ve psikoseksüel kaygılardan kaynaklanan çekingenlik ve zayıf benlik duygusu olabilir. Bu hastaların özellikle çalışma hayatında ayrımcılığa ve sosyal izolasyona yol açabilen “damgalanma” sonucu psikolojik sıkıntı çektikleri bilinmektedir.”

Sedef hastalarında obezite daha fazla görülüyor

Psoraisis Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nahide Onsun, hastalığın vücutta oluşturduğu olumsuz etkileri şöyle anlattı: “Hastalık en çok diz-dirsek gibi vücudun çıkıntılı bölümlerinde görülse de tüm vücudu kaplayabilir veya sadece saçta ve tırnaklarda görülebilir. Koltuk altı, kasık gibi vücudun kıvrım yerlerinde ise derinin özelliğinden dolayı sadece kızarıklık şeklinde ortaya çıkabilir. Psoriasis hastalığının deride oluşturduğu olumsuz görünüme ek olarak kalp damar sisteminde inflamasyon nedeniyle önemli değişikliklere yol açtığını, hipertansiyon, kan lipidlerinde yükselme ve ateroskleroz nedeniyle erken yaşta miyokard enfarktüsü riski oluşturduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca insülin direnci ve tip 2 diyabet ve diyabetin yol açacağı komplikasyonlarla karşı karşıya kalabilirler. Obezite ve obeziteye bağlı olarak bu hastalık risklerinin daha da artacağı söylenebilir. “

Doktordan habersiz ilaç kullanılmamalı

Bazı durumlarda bir enfeksiyon veya ilâç hastalığın alevlenmesine sebep olur ve hastanın bütün vücudunda içi iltihap dolu gibi görülen küçük püstüller ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda hastanın ateşi yükselebilir, genel durumu bozulabilir ve hastanın hastanede yatırılarak tedavisi gerekebilir. Bu sebeple psoriasis hastaları doktorundan habersiz ilâç kullanmamalıdır. Ağrı kesici ilâçlar sedef hastalığını şiddetlendirebilir kortizon ihtiva eden ilâçlar (ağızdan alınan veya enjeksiyon yoluyla verilen) ciddî alevlenmelere yol açabilir. Özellikle internet aracılığı ile veya elden satılan ne olduğu bilinmeyen karışımların ağız yoluyla veya sürülerek kullanılması da hastaya zarar verebilir.

KÜBRA ÖRNEK - İSTANBUL

Etiketler: sedef hastalığı
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