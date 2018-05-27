Şekerin alternatifi kuru meyveler

Dünya nüfusunda yüzde 8’e ulaşan şeker hastalığının hızla yaygınlaşması sonucu şekerin yerine çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı öne çıkıyor.

Dünya nüfusunda yüzde 8’e ulaşan şeker hastalığının hızla yaygınlaşması şekere alternatif ürünlere ilgiyi arttırıyor. Şeker yerine tüketilebilecek ürünler olan çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı bu süreçte öne çıkıyor.

Dünya genelinde 1990’lı yılların başında 732 bin ton olan çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin günümüzde 1 milyon 277 bin ton seviyesine ulaştığını belirten Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, bu artışta Türkiye’nin lokomotif görevi üstlendiğini kaydetti.

Dünya genelinde sağlıklı gıda tüketme talebinin zirve yaptığına işaret eden Celep, “Sağlıklı gıda tüketme arzusu, kuru meyvelere ilgiyi arttırıyor. Dünyadaki talep artışını Türk kuru meyve sektörü olarak karşılamaya talibiz. Türkiye 120 ülkeye kuru meyve ihraç ediyor. Sultaniye üzüm; mineral, potasyum, kalsiyum, fosfor içeriyor. Ayrıca vitamin açısından da çok zengin bir kaynak. En önemli nokta ise çekirdeksiz kuru üzümün şekerin yerine geçecek bir alternatif olması. Kek fabrikaları bisküvilerde şekeri çıkarıp kuru üzüm kullanabilirler” diye konuştu.

Okul üzümü projesi ile iç tüketim arttı

Türkiye’de okul çağındaki çocuklara yıllık 6 bin ton kuru üzüm dağıtıldığını hatırlatan Celep, şöyle devam etti; “Türkiye’de iç tüketim çok az. Kuru üzüm tüketimini bir sosyal sorumluluk projesi ile arttırmaya çalışıyoruz. Okullarda Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kuru üzüm dağıtılıyor. Bu proje öncesinde Türkiye’de ortalama tüketim 250 gr iken şimdi 400 gr oldu. Şu an 35.000 okulda yaklaşık 6000 ton üzüm dağıtılıyor, bunu 9000 tona çıkarmayı hedefliyoruz.”

Hazine arazilerine incir, ceviz ve badem dikilsin

Türkiye Kuru Meyve Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz ise; Türkiye’nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu kuru incire dünya genelinde talep artışı olduğunu, Türkiye’de üretimin müsait olduğu bölgelerde yatırımcı ve üreticilere hazine arazisi, 2B ve bozuk orman arazileri ve daha fazla fidan tahsisi yapılmasını istedi. Öz, aynı şekilde ceviz ve badem üretilebilecek bölgelerde ceviz ve badem üretimini arttırmak için yatırımcı ve üreticilere hazine arazisi, 2B ve bozuk orman arazileri ve daha fazla fidan tahsisi yapılmasını istedi.

İstanbul - Musa Aydın