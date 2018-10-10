"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Selamlaşmanın azalması gençleri olumsuz etkiliyor

10 Ekim 2018, Çarşamba 00:23
Psikolog Murat Demirci, toplum içinde selamlaşmanın azalmasının birey olma mücadelesi veren gençleri ruhî bunalıma sürüklediğini söyledi.

Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi Klinik psikologu Murat Demirci, toplum içinde selâmlaşmanın azalmasının birey olma ve var olma mücadelesi veren gençleri ruhsal bunalıma sürüklediğini söyledi. İlgisizliğin gençleri yanlış yollara düşürebileceğini söyleyen Demirci, “Birine selâm vermek ona değer vermek anlamına gelir. Birbirlerine selâm verenler mutlu olurlar, değerli hissederler. İnsanların önemsendiğini bilmeleri onları psikolojik olarak rahatlatır” dedi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü’nün bu yılki teması “Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı” olarak belirlendi. Zamanının çoğunu gençlerle geçiren ve onları iyi tanıyan Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi Klinik psikoloğu Murat Demirci de gençlere bugüne özgü önemli açıklamalarda bulundu.

ÖZGÜVENLE YAKINDAN İLGİLİ

Gençlerin ruhî bunalımının altındaki en büyük etkenin “Var olma” çabası olduğuna dikkat çeken Demirci, “Dün olduğu gibi bugünde sosyalleşme ihtiyacımız var. Kendisine olan özgüven ve saygısını sosyal ağda beğenilmek üzerine kuran insan, ilgi görmediği yerde kendisinin hiçe indirgendiği sanısına kapılabiliyor. Özellikle gençlerde bu durumu bariz gözlemleyebiliyoruz. Gençler takdir edilmek, önemsenmek, anlaşılmak ve değer görmek istiyor. Birey olduğunun ve varlığının fark edilmesini istiyor. Bu birçok insan tarafından yaşanan oldukça yaygın bir problemdir” dedi.

SELÂM İKİLİ İLETİŞİMİ GÜÇLENDİRİR

Bu sorunun selâmlaşmayla çözülebileceğini dile getiren Demirci, “Selâm vermek ikili iletişimi güçlendirir. Birine selâm vermek ona değer vermek anlamına gelir. Birbirlerine selâm verenler mutlu olurlar, değerli hissederler. İnsanların önemsendiğini bilmeleri onları psikolojik ve sosyolojik olarak da rahatlatır. Günümüzde selâmlaşmanın azalması ruh sağlığını olumsuz olarak etkiliyor” şeklinde konuştu.

SANAL DÜNYA OLUMSUZ ETKİLİYOR

Çağın ihtiyacı olan internet ve akıllı telefonların gençlerin üzerindeki etkisine de değinen Demirci şunları söyledi: “Gençler sevdiklerinden ve çevresinden beklediği, ancak bulamadığı ilgiyi sevgiyi bu sanal dünyada arıyor. Bu duyguyu açıkça hissetmek istiyor. Yaptığı bir paylaşımdaki beğeni sayısı arttıkça onun mutluluğu artıyor, ancak bu ona gerçek olmayan geçici bir huzur veriyor. Bu beğenilme arzusu onu dönüşü olmayan yanlış yollara saptırabilir. Gençlerle yakından ilgilenmeliyiz ve onları beğendiğimizi takdir ettiğimizi göstermeliyiz. Aileler, ebeveynler ve büyükler olarak dikkat etmeliyiz.”

Etiketler: selamlaşma
Okunma Sayısı: 58
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Geleceğin çevre sorunu: Elektromanyetik kirlilik!

    4.2 milyon lisans öğrencisi var

    Kırmızı biber “sır” oldu

    Ekonomide yeni tehlike

    Birlikte yaşamayı savunalım

    Avrupa Konseyi'nden İsrail'e Filistinli 'çocuk tutuklular' çağrısı

    Japonya'dan Arakanlı Müslümanlar için çağrı

    ABD'den Cemal Kaşıkçı hakkında açıklama

    İngiltere'den Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı çağrısı

    Türkkan: Türk savunma sanayi yabancı şirketlere satılıyor

    İsrail'den düşen Rus uçağı hakkında yeni açıklama

    Liderleri topla ve istişare et

    Teröristlerle fotoğraf çektiren HDP Batman İl Başkanı tutuklandı

    Demokrasi sıralamasında Türkiye son sırada

    "Seçimlerde bana kimse akrabası için gelmesin"

    ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley istifa etti

    BM: Suriyeliler için gerekli yardımların sadece yüzde 35'i karşılandı

    "İlim devlet yönetiminin önünü deniz feneri gibi aydınlatmalı"

    Ödenekler durma noktasına geldi

    Paşalar dışarıda, öğrenciler içeride

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    “OHAL Komisyonu” ile OHAL KHK’larını idâme
    Genel

    Ekonomide yeni tehlike
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kaşıkçı olayının düşündürdükleri
    Genel

    Kırmızı biber “sır” oldu
    Mustafa ORAL

    Çiçek Hastalığı: Dünya aşkı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ker-belâ
    Hüseyin ÇETİNSOY

    Risale-i Nur’a sadâkat
    Faruk ÇAKIR

    Hepsi iyi değil, hepsi de kötü değil
    Ali FERŞADOĞLU

    Duâ, ruh ve duygu dengelemesidir
    Süleyman KÖSMENE

    Allah kâfire düşman mıdır?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.