Araştırmalara göre zenginler, ölümden daha çok korkuyor.

Başta California eyaletinde bulunan Silikon Vadisi'ndeki şirketlerin dolar milyarderi sahipleri olmak üzere, zenginlerde sığınak tutkusu başladı. Zenginlerin, iç savaştan, nükleer bombalardan ve sosyal çöküşten endişe ettiği ve milyonlarca dolara sığınak inşa ettirdikleri belirtildi. Oracle'ın kurucusu Larry Ellison, Hawaii'de bir ada satın aldı ve sığınak yaptırdı. Virgin Şirketler Grubu'nun kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Richard Branson, Microsoft'un sahibi Bill Gates, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ve İspanyol iş adamı Amancio Ortega'da özel sığınak yaptıran zenginlerden bazıları. Servet arttıkça, ölüm korkusu yükseliyor!

Yahoo'nun eski üst düzey yöneticilerinden Marvin Liao da sığınak yaptıran isimlerden biri. Psikologlar, bu durumu şöyle yorumladı: “Para güç demektir. Zenginler de paranın gücünü daha uzun yıllar kullanmak için sığınaklar yaptırıyor. Çünkü servetinizin arttığı kadar ölüm korkusu da yükseliyor.

Yer altına sığınaklar yapıp saklansalar da, dünyanın başka yerlerine kaçsalar da, O’nun mülkünden nereye gidebilirler? Ölümden kaçış yoktur. “Dönüş yalnızca O’nadır.” (Nur Sûresi 42. âyet)