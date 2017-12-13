Sezaryende dünya lideriyiz

Sezaryen doğum oranında Türkiye dünyada ilk sırada geliyor. Türkiye'de sezaryen doğum oranı yüzde 50!

Damla Çeliktaban, HT Magazin'deki köşesinde sezaryen ilgili yazı kaleme aldı.

İşte Çeliktaban'ın yazısından ilgili kısım:

Türkiye, dünyada en çok sezaryen yapılan ülke. Dünya Sağlık Örgütü’nün kabul ettiği sezaryen oranları yüzde 10 ile 15 arasında değişirken, Türkiye’de bebeklerin yüzde 50’den fazlası sezaryenle dünyaya geliyor

Uzun senelerdir doğum üzerine okuyup yazıyor, doğum sürecinin dünyanın çeşitli yerlerinde nasıl dönüştüğünü, farklı kültürlerin kadınları tarafından nasıl algılandığını araştırıyorum. Var oluşumuzun bu ilk adımının hak ettiği ilgiyi ve önemi görmeyişine şaşırıyorum. Doğumun bin yıllardır her türlü canlı tarafından kendi türünü devam ettirmek için yapılagelmiş bir yaşamsal eylem olduğu algısının kaybolduğunu izlemek hayret verici.

Son rakamlara göre Türkiye’nin, dünyada en çok sezaryen ameliyatının yapıldığı ülke olduğu belirlendi. Dünya Sağlık Örgütü’nün kabul ettiği makul sezaryen oranları yüzde 10 ile 15 arasında değişirken Türkiye’de ise bebeklerin yüzde 50’den fazlasının sezaryen ile dünyaya geldiği belirlendi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de geçen yıl Suriyeli sığınmacıların yaptığı doğumlar hariç 1 milyon 248 bin 41 bebek dünyaya geldi. Bu doğumların 676 bin 152’si sezaryenle yapıldı.

Bunun kapitalist sistemle, sermayeye yönelik sağlık politikalarıyla, doktorları hayatlarından bezdiren performans sistemiyle, bedeni unutan yaşam tarzımızla ve daha birçok şeyle ilgisi var...