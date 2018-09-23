Şifa deposu olarak istifademize sunulan mandalina

Mandalinanın faydalarını anlatan Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, mandalinanın bağışıklığı güçlendirdiğini söyleyerek, “1 su bardağı mandalina diliminde günlük önerilen C vitamini tüketiminin yarısından daha fazlası vardır. C vitamini sağlıklı cilt ve dokuların oluşumu ve devamlılığı için gereklidir. Aynı zamanda bağışıklık sistemini arttırır, kalp hastalık riskini azaltır” dedi.

Kandıralı Yıldırım, C vitamini deposu mandalinanın kanserden diyabete kadar birçok ciddî kronik rahatsızlığa karşı faydalı olduğunu söyledi. Yıldırım, mandalinanın faydalarını şöyle sıraladı: “Bağışıklığı güçlendirir: 1 su bardağı mandalina diliminde günlük tavsiye edilen C vitamini tüketiminin yarısından daha fazlası vardır. C vitamini sağlıklı cilt ve dokuların oluşumu ve devamlılığı için gereklidir. Aynı zamanda bağışıklık sistemini arttırır, kalp hastalık riskini azaltır. C vitamini ile akciğer, meme, kolon, yemek borusu ve mide kanseri gibi bazı kanser türlerinin oluşumunu önler. Zengin C vitamini vücutta kollajen sentezi için hayati öneme sahiptir. Kollajen yaraların hızlı iyileşmesini sağlar, tendonları, bağları, kemikleri ve kan damarlarını bir arada tutar. C vitamini aynı zamanda besinlerle alınan demir mineralinin emilimini de arttırır. Mandalinada bolca bulunan A vitamini göz sağlığı, sağlıklı kemikler ve hücre büyümesi için gereklidir. Mandalinada bulunan A vitamini üreme sağlığı ve hücreler arası iletişimde önemlidir. Öte yandan beta kriptoksantinden zengin bu meyve iltihap gelişme ihtimalini yarı yarıya azaltır.”

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