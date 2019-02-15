‘Sigara, bebeklerin büyümesini engelliyor’

Prof. Dr. Dilek Toprak, Karadeniz Mahallesi’ndeki Aile Sağlığı Merkezi’nde ana sınıfı öğrencilerine sigaranın zararlarıyla ilgili sunum yaptı.

Sunumun ardından açıklama yapan Toprak, sigaradan çıkan karbonmonoksitin insanı sürekli zehirlemeye devam ettiğini aktardı. Toprak, “Hamilelikte içilen sigara, doğrudan bebeği olumsuz etkiliyor. Sigara bebekte gelişim geriliği yapıyor, büyümesini engelliyor. Çünkü kan damarlarındaki oksijeni sigara aldığı için bebeğin oksijeninden çalınıyor. Böylece çocuğun gelişimi engellenmiş oluyor. Erken doğum, gelişim geriliği oluyor. Doğum olduktan sonrada hiperaktivite ve bazı ruhsal problemlere zemin hazırladığı tesbit edilmiş, ama en önemli etkisi çocuğun gelişimini olumsuz etkilemesi” diye konuştu. AA

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