Sigara inmeyi tetikliyor

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, sigara içmese dahi sigara dumanına maruz kalanlarda inme riskinin yüzde 30 olduğunu ve yaşam tarzı değişiklikleri ile inmenin yüzde 90 oranında önlenebildiğini söyledi.

Türk Nöroloji Derneği tarafından düzenlenen Türkiye İnme Akademisi’nin 2’incisi İstanbul’da gerçekleştirildi. Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, sigara içmese dahi sigara dumanına maruz kalanlarda inme riskinin yüzde 30 olduğunu ve yaşam tarzı değişiklikleri ile inmenin yüzde 90 oranında önlenebildiğini söyledi. Türkiye İnme Akademisi’nin toplantısında konuşan Türk Nöroloji Derneği Girişimsel Nöroloji Bilimsel Çalışma Grubu Moderatörü Prof. Dr. Özcan Özdemir ise kollar ve bacaklarda güç kaybı, konuşmada ani güçlük veya konuşulanı anlamama durumunda inmeden şüphelenilmesi ve 4,5 saat içinde müdahale edildiği takdirde tamamen iyileşme şansının çok daha yüksek olduğunu açıkladı.

“40 bin insan inme nedeniyle hayatını kaybediyor”

İnme nedeniyle ülkemizde her yıl 40 bin insanın hayatını kaybettiğini ifade eden Prof. Dr. Öztürk, elektronik sigaranın da sigara alışkanlığı kazanmaya yönelik motive ettiğini ve dolayısıyla inme riskini arttırdığını belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Beyin damar hastalıkları ve bunun çok dramatik bir tablosu olan inme bütün dünyada giderek artmakta. Beyin damar hastalıklarının içinde en çarpıcı olanı inme de çok arttı. Dünyada 27 milyon kişi inme geçiriyor ve 6 milyon insanı bu nedenle kaybediyoruz. Ülkemizde de TÜİK raporlarına göre yaklaşık her yıl 40 bin insanımızı inme nedeniyle kaybediyoruz.”

Kol ve bacaklarda güçsüzlük gibi belirtilere dikkat

Prof. Dr. Özdemir sağ kol ve bacak ile sol kol ve bacakta ani gelişen güçsüzlük ile konuşamama veya konuşulanları anlamama durumunda acil olarak 112’nin aranması gerektiğini söyledi. İnmeye dair risk faktörlerine dikkat çeken Türk Nöroloji Derneği Nörolojik Yoğun Bakım Bilimsel Çalışma Grubu Moderatörü Prof. Dr. Ethem Murat Arsava ise inmenin diğer damar hastalıklarından ayrı düşünülmemesi gerektiğini ve vücut damar sağlığı için hangi risk faktörleri varsa inme için de aynısının söz konusu olduğunu belirtti.

“İnmenin yüzde 10 azaltılması hedefleniyor”

Avrupa İnme Organizasyonu’nun (European Stroke Organization) 2030 yılı için inme oranını yüzde 10 azaltmayı hedeflediğini belirten Öztürk, “Yılda eğer 40 bin insanımızı inme nedeniyle kaybediyorsak, 2030 yılında en azından 4 bin insanın hayatını kurtarmış olmamız gerekiyor” dedi.