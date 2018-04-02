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2 NİSAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Sigara, kanseri 10 kat arttırır

02 Nisan 2018, Pazartesi 00:31
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Baş Boyun ve Tiroid Cerrahisi Okulu Başkanı Prof. Dr. Hakan Korkmaz, sigara kullanan kişilerde baş, boyun kanseri gelişme riskinin yaklaşık 10 kat daha arttığını bildirdi.

Korkmaz, yazılı açıklamasında, baş, boyun kanserlerinin, burun, geniz, ağız, boğaz, yutak, gırtlak ve yemek borusunun dahil olduğu üst solunum ve sindirim sisteminde gelişen tüm kanserleri tanımladığına değinerek, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her yıl 600 binden fazla yeni hastaya baş, boyun kanseri tanısı konulduğunu kaydetti. Korkmaz, şu bilgileri paylaştı: “Uluslararası Baş Boyun Kanser Epidemiyolojisi Konsorsiyumunun 26 bine yakın baş, boyun kanserli olgu ile yaklaşık 35 bin sağlıklı bireyi karşılaştırıldığı bir incelemesinde, sigara kullanımı ve alkol tüketiminin en önemli risk faktörleri olduğu açıkça ortaya konulmuştur. Sigara kullanan kişilerde baş, boyun kanseri gelişme riski yaklaşık 10 kat daha artmaktadır. Ayrıca sigara ve alkolü bıraktıktan sonra dahi bu etkenlerin kanser yapıcı etkilerinin ortadan kalkması için uzun yıllar gerekmektedir. Yakın akrabalarında baş, boyun kanseri ve akciğer kanseri olan ve sigara ve/veya alkol tüketen kişilerde ise kanser gelişme riski çok daha fazla artmaktadır. Baş, boyun kanseri nedeniyle tedavi görmüş olan hastaların sigarayı bırakmamaları durumunda sağ kalımlarında yüzde 30 dolayında azalma, hastalığın tekrarlama riskinde ise yüzde 25’ten fazla artış görülmektedir.”

AA

Etiketler: sigara, kanser
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