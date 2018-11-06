Sigara tedaviyi engelliyor

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aksel Siva, “Multipl Skleroz (MS) hastalığı” ile ilgili bir konferansa katılmak için geldiği Girne’de hastalık hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Konferansta MS hastalığı konusunda yeni gelişmelerin ele alındığını belirten Siva, bu yıl beyindeki hücrelerin tek tek nasıl ve niye davrandıklarını anlayacak bir teknolojiyi oturtmaya çalıştıklarını ve bunun kendilerine MS hastalığındaki hücre değişimini anlama imkânı vereceğini söyledi. Siva, gelecek 10 yılda MS hastalığının daha iyi anlaşılabileceğine inandıklarını kaydetti. Sigara içmenin MS hastalığını olumsuz etkilediğini ifade eden Siva, “Sigara, Multipl Skleroz (MS) hastalığını artırıyor, kötüleştiriyor, tedavilere cevabı kapatıyor. Onun için sigaranın hiçbir şekilde olmaması lazım.” dedi. Siva, sağlıklı beslenmenin de önemli olduğu belirterek “Katı yağlar, margarinler asla yok. Tuz ve şekerin az kullanılması gerekir. D vitaminini normalin üst sınırında tutmak önemli. Ülkemiz bir güneş ülkesi olmasına rağmen D vitamini düzeyleri çoğumuzda düşük. Egzersiz, hareket yapmak da çok önemli... En azından bunlara bile dikkat etmek Multipl Skleroz hastalığının ortaya çıkmasını ve tedavilerinin yanında olumlu etkileyecek etkenler olarak gözüküyor” ifadelerini kullandı. AA

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