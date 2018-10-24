‘Sigaraya karşı yeni kamu spotları hazırlanacak’

Yeşilay Genel Başkanı Mücahit Öztürk, yaptığı açıklamada, Yeşilayın bağımlılıkla mücadele eden yaklaşık 100 yıllık köklü bir kurum olduğunu söyledi.

Tütün, alkol, kumar ve teknoloji başta olmak üzere birçok bağımlılıkla mücadele ettiklerini dile getiren Öztürk, şöyle devam etti: “Bu mücadelede olmazsa olmazlarımızdan biri koruyuculuk, yani bilgilendirmedir. Özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi tüm bağımlılıklardan uzak tutma çabamız var. Açtığımız merkezler giderek yaygınlaşıyor. Buralarda, bağımlı gençlerin ve bireylerin tedavileri yapılıyor. Bu çabalar meyvelerini vermeye başladı. Özellikle insanlarımızın tıbbî tedavi sonrası rehabilitasyonu noktasında adımlar atıyoruz. Şu anda en büyük projelerimizden biri yataklı rehabilitasyon merkezleri açmak. Bunun altyapı çalışmalarını tamamladık. Fiziksel hazırlıklar dediğimiz binalar yakın zamanda yapılacak. Bunun başında da İstanbul var.” Öztürk, her türlü bağımlılıkla mücadele kapsamında kamu spotlarıyla vatandaşları bilgilendirdiklerini anımsattı.

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